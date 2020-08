Monopattini e bici elettriche in offerta con gli XDays di MediaWorld fino al 16 agosto

Se Unieuro ha lanciato il suo nuovo Fuoritutto, MediaWorld ha risposto con i nuovi XDays, con un sacco di offerte valide dal 4 al 16 agosto. Fra queste anche diverse bici elettriche e monopattini: andiamo a scoprire quali.

Una lunga selezione quella di MediaWorld, che ha in offerta il monopattino elettrico Ducati Pro-1 Plus a 379 euro, oppure l'interessante VivoBike S3 Max a 529 euro, il VivoBike S2 a 299,99 euro, l'i-Bike Mono Air S a 329 euro. Fra i Mega Sconti invece vi segnaliamo il Go-Smart 10" ECO a 339,15 euro. Ricordiamo che a questi prezzi può essere applicato il Bonus Mobilità 2020, ma solo se vivete in una città compatibile: in questo caso il governo vi rimborsa il 60% della spesa, una volta che sarà pubblicata la piattaforma per la richiesta.

Passando alle biciclette elettriche, ovvero a pedalata assistita, troviamo la VivoBike City Bike VC26G proposta all'interessante prezzo di 599 euro, se invece volete qualcosa di più compatto e di qualitativamente più "importante" potete andare sulla Jeep Fat Bike F21, arrivata a costare 1.399 euro. Un prezzo giustificato da ruote fat da 20 pollici, un'autonomia da 50 km e una portata max di 120 kg - ne abbiamo parlato meglio in questa news dedicata, quando ancora costava 1.599 euro.