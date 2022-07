Monopattini: il 33% dei ragazzi romani pensa sia legale circolare sui marciapiedi

Quando si parla di monopattini elettrici non tutto il pubblico è aggiornato sulle ultime regole in vigore (le nuove regole sui monopattini di novembre 2021), la confusione è tanta e il rischio di sbagliare in buona fede è altissimo. Il 25% dei romani ad esempio pensa sia legale parcheggiare sul marciapiede.

Non siamo noi a dirlo ma una nuova ricerca realizzata da UNASCA e Voi Technology, che dopo due mesi di lavoro ha portato al primo corso pratico di guida dedicato ai monopattini nella città di Roma. Il modulo di formazione sulla guida sicura è stato integrato nei corsi di 244 autoscuole italiane, 70 delle quali romane, arrivando così a interessare circa 2.000 allievi. Dai test effettuati nelle ultime settimane il 33% dei partecipanti non conosce quali requisiti legali deve avere un monopattino per circolare sulle strade pubbliche (ad esempio questo Hyper Scooter da 2.400 W non può circolare), che da quest'anno dev'essere anche omologato CE ed essere dotato di frecce direzionali.

Il 33% degli utenti non sa che è illegale circolare sui marciapiedi e su qualsiasi strada urbana, nel senso che è possibile andare solo sulle strade con limite a 50 km/h. Il 31% poi non sa che può circolare in aree pedonali purché la velocità sia limitata a 6 km/h. Guardando al parcheggio, il 25% non sa che non è consentito parcheggiare i monopattini sui marciapiedi (la CNN del resto pensa che i monopattini a Roma siano una trappola mortale), sempre il 25% degli studenti poi ignora cosa sia la distanza di frenata dei monopattini e il tempo di reazione, che aumenta guidando sotto l'effetto di sostanze alteranti.

I dati evidenziano che ancora moltissimi giovani non conosco le regole base per guidare i monopattini in strada ed è importante che aziende come Voi Technology siano impegnate in prima linea per la formazione. Speriamo che il prossimo anno i dati siano migliori. A proposito di Voi di recente abbiamo testato il nuovo Voi V5 presente a Milano e in altre città d'Italia.