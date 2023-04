Il mondo del rally in lutto: Craig Breen è morto durante i test in Croazia

Il 2023 è un anno nero per il mondo del rally: dopo aver salutato Ken Block nelle prime ore del nuovo anno, oggi il motorsport è nuovamente in lutto per la scomparsa di Craig Breen, il veloce pilota irlandese classe 1990, che quest’anno correva con Hyundai Motorsport condividendo la vettura assieme a Dani Sordo.

Il pilota di Slieverue avrebbe dovuto sedersi al sedile di guida durante il Rally di Croazia che andrà in scena dal 20 al 23 aprile 2023, dunque in questi giorni si trovava proprio sulle strade croate per testare la sua Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, ma oggi le cose non sono andate per il verso giusto.

Poco dopo mezzogiorno, intorno alle 12:40, Breen e Fulton stavano svolgendo i test sulla strada che unisce Stari Golubovec a Lobor, vicino al confine con la Slovenia, ma la i20 è uscita di strada e nel farlo ha colpito una ringhiera di ferro che è stata fatale per il pilota irlandese; il co-pilota, James Fulton, ne è uscito illeso.

A poche ore dall’accaduto, Hyundai Motorsport ha dato il triste annuncio del decesso con un comunicato che recita quanto segue: “Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che oggi il pilota Craig Breen ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre-evento del Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan di Craig. Hyundai Motorsport non rilascerà ulteriori commenti in questo momento”.

I fan e soprattutto i compagni di viaggio nel WRC di Craig Breen si sono stretti attorno alla famiglia del pilota irlandese con tanto affetto e messaggi di condoglianze, tra i quali spicca quello dell’amico e rivale in pista Ott Tanak, che in un post Instagram ha scritto: “Non posso credere di essere a scrivere queste righe. La vita può essere così fragile e ingiusta...Non posso credere di averti perso amico mio! Ci siamo scambiati messaggi poco fa e dopo un attimo non rispondi più, mi mancherai così tanto amico mio, tantissimo…Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta la famiglia WRC di Craig. Non ci sono parole, è tutto distrutto”.

Anche noi di Everyeye non possiamo far altro che stringerci attorno alla famiglia, agli amici e alla fidanzata Tamara Molinaro, porgendo le nostre più sincere condoglianze.