Introdotti per la prima volta al mondo i fari automatici obbligatori

Tutte le auto che vengono messe in strada devono disporre di un livello minimo di equipaggiamenti di sicurezza, che però possono variare in base alle regolamentazioni di ogni specifica Nazione. Anni fa vennero resi obbligatori gli airbag anteriori, poi si è passati alle luci diurne e infine pare ci si stia avviando verso un'ulteriore richiesta.

Stiamo parlando dei fari automatici obbligatori che vengono resi tali per la prima volta dalla legislazione di un Paese. E' il Giappone a pronunciarsi in merito alla vicenda, a riportarlo è DrivingVisionNews. L'obbligatorietà è stata applicata a tutte autovetture di nuova progettazione a partire dal primo giorno di Aprile del 2020, mentre i modelli già in commercio dovranno essere adeguati entro l'Ottobre del 2021.

Per legge le funzione non dovrà permettere lo spegnimento dei fari anteriori durante la notte, una pratica che in Giappone è piuttosto comune mentre si attende al semaforo rosso. Si tratta di un'abitudine adottata per il rispetto degli altri automobilisti, in quanto la luce dei fari può dare fastidio alle vetture ferme di fronte. Questo però porta spesso alla dimenticanza di riaccenderli al semaforo verde, e ciò causa un aumento dei rischi per i pedoni ed i ciclisti.

La richiesta è normata dalla UN Regulation 48, la quale afferma che i fari devono essere accesi quando la luce ambientale scende al di sotto dei 1.000 lux, che in pratica corrispondono a un segmento di tempo di circa 15 minuti appena prima del tramonto in una giornata serena. Come abbiamo detto, queste precauzioni verranno prese in automatico dagli stessi fari, che poi si spegneranno da soli in un tempo variabile tra i 5 e i 300 secondi quando la luce ambientale risale al di sopra dei 7.000 lux, luminosità considerata sicura per la guida.

"Accendere i fari è importante, non solo perché questo permette agli automobilisti di vedere gli oggetti esterni più chiaramente, ma anche per aiutare i pedoni a scorgere le auto in avvicinamento." Queste sono state le parole spese dall'equivalente giapponese del nostro Ministero dei Trasporti, che ha poi proseguito:"Crediamo che accendere prima i fari aiuterà le persone anziane, che hanno una vista indebolita, a vedere i veicoli che le circondano, per meno incidenti al crepuscolo."

Al momento non sappiamo se altri Paesi seguiranno la scia aggiornando le norme, anche perché l'epidemia di Coronavirus sta certamente focalizzando l'attenzione su quest'ultimo problema, che sta portando ad un'innovazione obbligatoria delle concessionarie di automobili e ad una produzione incentrata sull'alleviare il carico sugli ospedali coinvolti.