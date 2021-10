Il mondo al contrario: questa Tesla Model 3 emette fumo nero, ora può affumicare i pick-up

Ciò che state per vedere vi destabilizzerà alquanto, soprattutto se siete dei fan Tesla. Per anni vi abbiamo raccontato come i proprietari di grossi pick-up americani amassero riempire di fumo nero le Tesla a zero emissioni. Ora sta per succedere il contrario: una Tesla Model 3 è stata modificata per emettere fumo denso.

Il fenomeno del Roll Coal è una vera e propria piaga negli Stati Uniti, soprattutto nelle regioni più centrali. I proprietari dei SUV sovraccaricano appositamente i loro carburatori a gasolio per emettere del fumo nero e denso, e spesso ne approfittano per affumicare i proprietari di EV per sembrare divertenti e in qualche modo superiori, ora però qualcuno ha riservato lo stesso trattamento a una pulitissima Tesla Model 3.

Parliamo del canale YouTube TopLineRacer, che spera un giorno di far funzionare davvero la Model 3 a gasolio... nel frattempo, in attesa di questo assurdo swap, l'idea è stata di aggiungere uno scarico funzionante alla Tesla - così da emulare il fenomeno del Roll Coal. Ovviamente a bordo della Tesla non c'è vero gasolio, a generare il fumo sono delle semplici bombe fumogene, nulla di più, l'effetto però è "divertente".

Nel filmato pubblicato sulla piattaforma di Google si vede passo per passo tutta la realizzazione del progetto. Uno scherzo ovviamente, sarebbe interessante però vedere uno dei tanti proprietari di pick-up soliti al Roll Coal venire per una volta investito dal fumo nero di una Tesla modificata.

