Fra quanto tempo nel mondo circoleranno solo auto elettriche? Parla Elon Musk

L'Europa ha intenzione di non vendere più auto a benzina e diesel a partire dal 2035 (ibride incluse), nei concessionari troveremo solo auto elettriche, ma quanto ci metteremo davvero a cambiare l'intero parco auto di tutto il globo?

Secondo Elon Musk, che ha parlato al meeting annuale degli azionisti Tesla, ci vorranno diversi decenni perché tutte le auto circolanti siano 100% elettriche. Il punto nodale della faccenda è che nel mondo circolano oggi circa 2 miliardi di vetture e neanche l'1% del totale è alimentato a batteria o a idrogeno. È una flotta di auto enorme che richiederà parecchio tempo per essere cambiata del tutto.

Ponendo per assurdo che tutte le nuove auto nel mondo siano di colpo 100% elettriche, e che se ne vendano 100 milioni l'anno, ci vorrebbero comunque 20 anni per rimpiazzare 2 miliardi di veicoli - e non è una cifra a caso, poiché dopo 20 anni di attività un'auto a benzina o a gasolio non può fare altro che finire in discarica ed essere finalmente rimpiazzata. Inoltre, a oggi il market share delle auto elettriche nel mondo non raggiunge neppure il 10%, su base annua siamo al di sopra del 5% ma non di più. Proprio per questi motivi Elon Musk pensa che ci vorranno come minimo 30-40 anni perché la transizione sia effettiva.

Fin quando non si abbasseranno i prezzi delle BEV, fra l'altro, il mercato farà parecchia fatica a decollare sul serio - e speriamo che entro il 2035 il divario di prezzo fra tradizionali ed elettriche venga effettivamente colmato, altrimenti sarebbe il caos. Su questo siamo sicuramente fiduciosi, 10 anni fa le elettriche erano una sorta di chimera, costose, irraggiungibili e quasi sperimentali, oggi invece sono una realtà assodata e tangibile. Il prezzo delle batterie agli ioni di litio è anche calato dell'87% dal 2008, il trend dunque ci fa essere positivi.