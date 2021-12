Il mondiale 2021 di F1 è regolare? La reazione di Hamilton e degli altri piloti

È stato un finale, quello del mondiale di F1 2021, al cardiopalma. Una stagione che si è decisa all’ultimo giro e nell’ultimo gran premio, proprio come in un film. Eppure, il campionato quest’anno è stato tutto meno che un lungometraggio cinematografico, soprattutto per i piloti che hanno avuto reazioni contrastanti.

Verstappen è il campione del mondo di F1, il pilota che è riuscito a detronizzare Hamilton dopo 4 anni di vittorie consecutive. Non sono mancate però le polemiche per questo finale di alti e bassi, con il successo dell’olandese macchiato da una gestione controversa da parte della direzione di gara. Hanno fatto scalpore le reazioni di Toto Wolff, team manager di Mercedes, mentre urlava via radio a Michael Masi l’ingiustizia di riprendere la gara a quel modo e all’ultimo giro.

Ma Toto Wolff non è stato l’unico ad essere rimasto spiacevolmente sorpreso dall’esito del gran premio di Abu Dhabi, soprattutto alcuni piloti di Formula 1 che hanno espresso la propria opinione in merito alla questione. Quelli che seguono, dunque, sono solo alcuni dei commenti in merito all’ultimo giro e trapelati via radio ma non trasmessi durante il GP:

Fernando Alonso , in collegamento con Alpine, dice: ”Questo andava fatto un paio di giri fa! Incredibile!”

, in collegamento con Alpine, dice: ”Questo andava fatto un paio di giri fa! Incredibile!” Sulla stessa scia del pilota spagnolo anche Lance Stroll : "Non capisco. Dovrei poter oltrepassare la Safety Car!”

: "Non capisco. Dovrei poter oltrepassare la Safety Car!” Indignato Daniel Ricciardo che non si lascia scappare la sua disapprovazione per quanto accaduto: “Sono sollevato di non essere parte di tutto questo, qualunque cosa sia successa. Sembra proprio un casino.”

che non si lascia scappare la sua disapprovazione per quanto accaduto: “Sono sollevato di non essere parte di tutto questo, qualunque cosa sia successa. Sembra proprio un casino.” Il futuro compagno di Lewis, George Russel , si sfoga poi su Twitter: “Max è un pilota straordinario che ha avuto un’incredibile stagione e io non posso che provare solo un grande rispetto, ma quello che è successo è totalmente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo visto.”

, si sfoga poi su Twitter: “Max è un pilota straordinario che ha avuto un’incredibile stagione e io non posso che provare solo un grande rispetto, ma quello che è successo è totalmente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo visto.” Ma le parole più eclatanti sono quelle di Lewis Hamilton che via radio sembra non lasciar spazio ad alcun dubbio: ”Questo è stato manipolato, amico.”

Molto dispiaciuto Latifi, il pilota “colpevole” di aver costretto la Safety Car ad uscire a causa del suo incidente: “Quello che è successo non era mia intenzione e posso solo scusarmi per aver influenzato e creato un’opportunità”.

Ovviamente, successivamente tutti i piloti in questione si sono congratulati con il nuovo campione del mondo che, ad ogni modo, ha avuto il merito di essere davvero un protagonista assoluto dell’intera stagione alla luce dei risultati riportati su pista in tutti i precedenti GP. La più grande menzione d’onore, inoltre, non può che andare ad Hamilton per la sportività con la quale si è congratulato con Verstappen e, in seguito, per aver invitato la sua scuderia, almeno secondo i rumors, a rinunciare all’appello invocato in fretta e furia da Mercedes. E voi, invece, cosa ne pensate delle loro reazioni a caldo? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.