Mondiale rally '98 perso per 300 metri: l'incredibile finale di stagione di Carlos Sainz

Era il 24 novembre del 1998, 25 anni e un giorno fa, quando Carlos Sainz e Luis Moya vissero quello che da molti è considerato come il finale di mondiale rally più drammatico di sempre.

Il veterano spagnolo, padre del pilota di Ferrari Carlos Sainz junior, che si è lamentato per la lentezza della Safety Car, perse quel campionato di due decadi e mezzo fa a seguito di una rottura avvenuta a soli 200 metri dal traguardo.

In occasione del Rally di Gran Bretagna 1998 che all'epoca chiudeva la stagione, la Toyota Corolla, auto che ha festeggiato quest'anno i 50 anni, guidata da Sainz assieme al copilota Moya, decise di rompersi ad un passo dal traguardo, facendo così sfumare il terzo titolo mondiale alla coppia.

Sainz era giunto al grande appuntamento al secondo posto assoluto in classifica ma nelle ultime uscite il divario rispetto a Tommi Makinen su Mitsubishi Lancer si era decisamente assottigliato.

Il pilota finlandese è stato anche costretto al ritiro in Uk dopo aver distrutto la ruota colpendo un blocco di cemento, di conseguenza Sainz sembrava correre agilmente verso la vittoria del mondiale. Bastava infatti concludere al quarto posto per ottenere matematicamente la vittoria, di conseguenza i due spagnoli decisero di guidare senza correre troppi rischi l'ultima tappa.

Peccato però che a 700 metri dal traguardo la Toyota Corolla abbia iniziato a dare dei problemi, fermandosi poi definitivamente a soli 200 metri dalla bandiera a scacchi. Sainz e Moya scesero dall'auto, aprirono il cofano, che nel frattempo emetteva un fumo preoccupante, per provare a risolvere il problema.

Il più agitato dei due era Moya, che proferì le famose parole: "Prova a riavviarlo Carlos, prova a riavviarlo per l'amor di Dio!". Niente da fare, la Corolla non si riavviò i più e alla fine subì i calci, i pugni e le “cascate” dei due piloti spagnoli decisamente adirati.

"Nella storia dello sport, in poche occasioni si può dire che ci sia stato un finale così drammatico e una tale sfortuna – raccontò all'epoca Carlos Sainz in un'intervista - a circa 700 metri, penso che sia uscita una biella dalla fiancata e l'auto si sia fermata. La prima cosa che pensi è che il problema sia serio, perché il rumore del motore è cambiato e ho visto arrivare del fuoco fuori dal lato anteriore del cofano e che probabilmente era olio”.

Solo in seguito si scoprì che c'era stato un gruppo difettoso, un problema che ha fatto perdere il mondiale piloti a Sainz e Moya. Tommy Makinen, che aveva già fatto le valigie per tornare a casa convinto di aver perso il mondiale, scoprì solo in albergo di essere il campione.