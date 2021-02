Al via il primo mondiale per monopattini elettrici: si toccano i 100 km/h

Dopo il grande successo ottenuto dai monopattini elettrici in tutto il mondo, era solo questione di tempo che accadesse ciò che vi stiamo per raccontare: è stato creato il primo campionato mondiale per e-scooter e quelle che vedete sono le immagini della prima gara ufficiale.

Il nome esatto della competizione è eSkootr Championship e a idearla sono stati diversi piloti di Formula 1 - fra cui Lucas Di Grassi e Alex Wurz. Un progetto che nasce con uno scopo ben preciso: supportare e sponsorizzare la mobilità sostenibile e individuale, soprattutto in tempi di pandemia durante i quali è importante non creare assembramenti sui mezzi pubblici.

Il Mondiale per monopattini elettrici, così come gli altri campionati dedicati ad auto e moto, prevede un sistema a punti e diverse gare in calendario; le foto che vedete in pagina vengono dal primo appuntamento, che ha preso forma nelle Filippine. Com’è facile immaginare non si tratta di normali e-scooter, su pista non ci sono regole che tengano a freno la velocità: si arriva fino a 100 km/h, parliamo inoltre di veicoli dotati di sospensioni e pneumatici pensati per l’uso agonistico.

I piloti utilizzano inoltre una tuta da gara, un casco integrale e altre protezioni per braccia e gambe. Chissà che questo particolare mondiale non faccia tappa anche in Italia, prossimamente.