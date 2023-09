Mondiale F1 2008, avvocati Massa chiedono aiuto ad Hamilton: 'Speriamo ci sostenga'

Gli avvocati di Felipe Massa, sperano nel sostegno del britannico Lewis Hamilton, nella battaglia legale del pilota brasiliano per essere riconosciuto campione del mondo di Formula 1 2008 in seguito ad una delle più controverse vicende nella storia dello sport.

“È un ambasciatore importante per lo sport e si è sempre distinto per l’integrità sportiva. È un cittadino onorario brasiliano ed è molto caro ai brasiliani, quindi spero che ci sosterrà. Non abbiamo assolutamente nulla contro Hamilton", ha sottolineato Bernardo Viana, di Vieira Rezende Advogados, lo studio legale che segue il caso.

Il caso, noto come "Singaporegate", che è riemerso in uno striscione durante il GP di Monza, è uno dei più controversi nella storia del motorsport e dello sport in generale. Durante il Gran Premio di Singapore, Felipe Massa, che correva per la Ferrari, era in testa quando il pilota brasiliano della Renault, Nelsinho Piquet, colpì il muro al 14º giro, causando una svolta sfavorevole a Felipe Massa nella gara.

In seguito, emerse che Nelsinho Piquet aveva ricevuto l'ordine dai suoi dirigenti di causare l'incidente durante il Gran Premio di Singapore, con l'obiettivo di portare alla vittoria il compagno di gara Fernando Alonso. La Renault aveva pianificato l'intera strategia della gara considerando questa interruzione artificiale. Purtroppo, a causa di un problema ai box, Felipe Massa non ottenne alcun punto in quella gara.

L'aspetto cruciale della richiesta di Felipe Massa è che ritiene che l'intera gara dovrebbe essere cancellata. Questo perché i vertici della Formula 1 erano a conoscenza della frode prima della fine della stagione e sembra (a sua detta) che abbiano cercato di coprirla.

Hamilton ha già rimarcato in passato di avere poca memoria riguardo a quell'anno e di essere concentrato sul presente, aiutando la sua squadra a competere. L'avvocato ha rivelato che la Formula 1 e la FIA hanno tempo fino a ottobre per rispondere alla richiesta presentata il 15 agosto. Pare anche che Felipe Massa abbia contattato Ferrari per aiutarlo in questa battaglia legale.