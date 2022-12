Il Mondiale 2024 di Formula 1 partirà dall'Arabia Saudita: arriva la conferma

Nella stessa giornata in cui è stato prolungato l’accordo che lega il GP di Australia all’Albert Park per i prossimi 15 anni arriva una conferma molto importante per il futuro della Formula 1: nella Stagione 2024 il primo Gran Premio del Campionato Mondiale si terrà in Arabia Saudita, per una ragione molto semplice.

Come ripreso dai colleghi di Motorsport, la F1 nel 2024 vedrà Jeddah ospitare la gara di apertura al posto di Melbourne, ma non per sempre. In un comunicato pubblicato proprio in queste ore si legge che Melbourne ospiterà il primo GP della stagione di Formula 1 per “almeno quattro anni tra 2023 e 2037”, mantenendo così la tradizione a cui i fan delle monoposto sono stati abituati negli anni Duemila, mentre l'Arabia Saudita ospiterà la prima gara del 2024 per rispetto del Ramadan.

In tale anno, infatti, il Ramadan inizierà domenica 10 marzo e durerà fino all’8 aprile, con il Gran Premio pianificato per il 5 marzo. Al contrario, secondo il calendario 2023 le gare in Bahrain ed Arabia Saudita si terranno prima dell’inizio del Ramadan mantenendo la struttura classica attuale. La richiesta dei promoter dell'Arabia Saudita è stata dunque esaudita.

Sarà interessante osservare il futuro del calendario per il periodo post-2026, però, inquanto il paese sta spingendo per l’aggiunta di un secondo Gran Premio a Qiddiya, dove si sta costruendo un nuovo circuito con parco a tema adiacente.

Nel frattempo, parlando ancora di Formula 1, ricordiamo che Mick Schumacher è diventato il terzo pilota di Mercedes.