La Mondeo 2022 non arriverà in Italia: dopo 30 anni muore la berlina Ford

La notizia era nell'aria da tempo, del resto i risultati di vendita parlavano purtroppo in maniera chiara: la Ford Mondeo non sta vivendo il suo periodo di massimo splendore e la prossima generazione neppure arriverà in Europa.

È ciò che ha ufficializzato l'ovale blu presentando, nel frattempo, la nuova Ford Mondeo 2022 in Cina, dove continuerà a essere venduta senza problemi. La permanenza sul mercato cinese è stata confermata dalla stessa Ford a Motor1.com Germany, dunque le versioni anticipate per il mercato europeo non vedranno mai la luce. La vettura sarà ufficialmente ritirata dal vecchio continente e la linea produttiva di Valencia verrà fermata il prossimo mese di marzo.

Muore così un'icona imprescindibile di Ford (anche se già negli USA la Ford Mustang Mach-E elettrica vende più della Mondeo stessa), una delle vetture più longeve dell'ovale in grado di restare sul mercato per 30 anni, dopo aver sostituito la Sierra nel 1992. Tempi duri dunque per le berline di segmento medio, del resto anche Volkswagen ha tagliato la sua Passat - che ha intenzione di vendere soltanto wagon. Anche in casa Opel si parla di dismettere la Insignia e trasformarla in una sorta di SUV/Mini Van. Le opzioni rimaste sul mercato si chiamano ormai Skoda Superb e Peugeot 508 (la nostra prova della Skoda Superb 2020), a meno che non si voglia andare sui segmenti premium e luxury.