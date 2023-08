A Monaco un nuovo Salone dell'auto: cosa ci aspettiamo dall'edizione 2023

Il Motor Show di Monaco 2023, noto anche come IAA Mobility, sarà un evento di grande rilievo nel mondo dell'automobilismo. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per i produttori di auto e le aziende tecnologiche di presentare le loro ultime innovazioni al pubblico internazionale.

La periodicità biennale dell'evento contribuisce a creare una grande aspettativa tra gli appassionati di automobili, dato che ciò significa che ogni edizione porta con sé nuove auto, concetti e tecnologie all'avanguardia.

Mercedes ha pianificato di rivelare un nuovo concept durante l'evento. La promessa di un'auto entry-level completamente elettrica rappresenta un passo significativo nell'evoluzione dell'industria automobilistica verso la mobilità elettrica. Questo dimostra come i produttori stiano cercando di espandere la loro offerta di veicoli elettrici a diverse fasce di prezzo, rendendo l'adozione di veicoli elettrici più accessibile a un pubblico più ampio.

Mercedes stia adottando una strategia chiara di espansione nell'ambito dei veicoli premium e dell'elettrificazione, con un focus particolare sulla fascia più bassa della gamma. L'annuncio di una nuova berlina completamente elettrica di dimensioni Classe C indica un impegno nell'offrire opzioni elettriche in diverse categorie di veicoli, rispondendo alla crescente domanda di mobilità sostenibile.

BMW sta prendendo seriamente in considerazione l'elettrificazione della propria gamma di veicoli attraverso la piattaforma Neue Klasse. L'introduzione del concept "Vision Neue Klasse" a Monaco rappresenta un passo significativo nella direzione della mobilità elettrica per BMW.

L'idea che il concept sia vicino alla produzione standard e che possa arrivare presto sulle strade suggerisce che BMW sta facendo progressi concreti nella trasformazione della propria visione in veicoli pronti per il mercato. L'annuncio di un'alternativa completamente elettrica alla Serie 3 su questa piattaforma indica l'impegno di BMW nell'offrire veicoli elettrici in diverse categorie di veicoli, aumentando così l'adozione della mobilità elettrica.

La presenza dell'azienda automobilistica cinese BYD con i suoi nuovi modelli Dolphin e Seal è un'altra interessante aggiunta all'evento. Il fatto che BYD abbia annunciato l'arrivo del modello Seal U in Europa è indicativo dell'espansione globale dei produttori cinesi nel mercato europeo e della crescente competizione nel settore dei veicoli elettrici. Con un SUV di medie dimensioni che mira a competere con modelli come la Volkswagen ID.4 e la Tesla Model Y, BYD sta chiaramente cercando di affermarsi come un concorrente di rilievo nella sfida per la supremazia nel mercato dei veicoli elettrici.

Mini potrebbe scegliere il Motor Show di Monaco come sede per la rivelazione ufficiale della nuova Mini Cooper (e in particolare la versione John Cooper Works). Le foto spia che circolano pubblicamente stanno già suscitando l'interesse e l'anticipazione degli appassionati dell'automobilismo. La decisione di presentare sia una versione completamente elettrica che una con motore a combustione interna riflette la tendenza dell'industria a offrire opzioni di alimentazione diverse per soddisfare una gamma più ampia di preferenze dei consumatori.

La trasformazione del badge Scenic in un'auto familiare completamente elettrica rappresenta un passo significativo verso la direzione dell'elettrificazione e dell'innovazione nel settore automobilistico per Renault. La presentazione della Scenic Vision Concept e le immagini teaser ufficiali mostrano l'intenzione di Renault di portare il concetto di familiare a un livello superiore, incorporando uno stile audace e influenze da altri modelli come la Megane E-Tech e la Rafale.

La primissima partecipazione di Tesla al Motor Show di Monaco ha catturato l'attenzione, e l'immagine oscurata di una nuova auto ha alimentato le speculazioni sulla possibile rivelazione della Model 2, che dovrebbe essere un'auto elettrica più accessibile rispetto ai modelli attuali di Tesla. Tuttavia, la presenza di Tesla all'evento non garantisce necessariamente la rivelazione di nuovi modelli. L'ipotesi di una Model 3 aggiornata, noto come "progetto Highland", potrebbe indicare un possibile focus su miglioramenti o variazioni sul modello 3 esistente, piuttosto che un nuovo modello.

Dalle parti di Opel, l'anteprima di un concept experimental suscita l'interesse, anche se i dettagli completi sono ancora tenuti riservati. L'uso dell'architettura Medium STLA di Stellantis indica un impegno verso l'elettrificazione e la capacità di offrire un'ampia autonomia con una singola carica, fino a 435 miglia. Questo dimostra come le case automobilistiche stiano puntando a creare veicoli elettrici che possano competere con le prestazioni e l'autonomia dei veicoli a combustione interna.

La gamma completamente elettrica di Volkswagen, identificata dal badge ID, sta espandendo ulteriormente le sue offerte con l'introduzione della ID.7 di dimensioni Passat. L'aggiunta di un modello GTX, che è la versione ad alte prestazioni, indica l'attenzione posta sulla performance nei veicoli elettrici. Con batterie da 82 kWh e un sistema di trazione integrale a doppio motore che offre fino a 400 CV, la ID.7 GTX promette di offrire un'esperienza di guida entusiasmante.

La possibile rivelazione della nuova Passat, che condividerebbe la piattaforma e tecnologia con la Skoda Superb, suggerisce un'ottica di collaborazione e sinergia tra marchi all'interno del gruppo Volkswagen. Questo può portare a un miglioramento dell'efficienza di sviluppo e all'offerta di veicoli con caratteristiche simili su piattaforme comuni.