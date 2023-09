A Monaco le berline elettriche rubano lo show: i grandi SUV verso la scomparsa?

Al Motor Show di Monaco, pare che le berline abbiano rubato la scena ai Suv. Tesla Model Y è il veicolo più venduto in Europa e l'attenzione del pubblico all'evento è stata tutta per la nuova Model 3. Chi rimane fuori, oggi, sono proprio i Suv: hanno perso attrattività?

BMW e Mercedes hanno entrambe sviluppato simultaneamente prototipi che gettano le basi per una nuova e ambiziosa famiglia di veicoli elettrici. BMW ha presentato la Vision Neue Klasse, mentre Mercedes ha mostrato il Concept della nuova CLA.

Nonostante la tendenza attuale (a livello di vendite) sia ancora orientata verso gli SUV, entrambi questi concept presentano una silhouette da berlina. Se l'obbiettivo di questi progetti è di anticipare il futuro, la domanda da porsi è se il futuro dell'industria automobilistica non sia più incentrato sugli SUV.

Il vantaggio principale della berlina risiede in una migliore aerodinamica, che consente di ridurre i consumi e quindi aumentare l'autonomia. Ad esempio, la Volkswagen ID.7 con una batteria da 77 kWh dichiara un'autonomia di 620 km, mentre la ID.4, un SUV con la stessa capacità della batteria, percorre solo 526 km. Ciò rappresenta una differenza di quasi 100 km, dimostrando come le berline possano offrire una maggiore efficienza energetica rispetto agli SUV.

Tuttavia non riteniamo che i SUV siano effettivamente in pericolo, ma sicuramente stanno subendo un'evoluzione: la popolarità dei SUV è difficile da ignorare. I clienti ancora desiderano veicoli avventurieri per la loro posizione di guida elevata e il volume interno. Al contrario, le berline tradizionali non riscontrano ancora un appetito significativo in Europa e il loro ritorno alla ribalta non è ancora in vista e non è certo.