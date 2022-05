Molte Tesla esaurite fino al 2023: Elon Musk pensa di fermare gli ordini

Il mercato auto sta vivendo un momento molto particolare, fra crisi dei chip e materie prime mancanti a causa della guerra in Ucraina. Dopo aver resistito per mesi, ora anche Tesla sta subendo il colpo e la società di Elon Musk sta pensando di fermare gli ordini per alcuni modelli.

A dirlo è stato proprio il popolare CEO della compagnia californiana, intento a fermare gli ordini su alcuni modelli particolarmente popolari per via di tempi di attesa spropositati. Negli USA in particolare si sta verificando un vero e proprio boom delle EV: da una parte abbiamo la salita dei prezzi dei carburanti classici, dall'altra l'appeal Tesla è ai suoi massimi storici, motivo per cui alcuni modelli negli Stati Uniti sono sold out fino al 2023 (si avete letto bene, 2023). E questo nonostante i prezzi in crescita dell'intera line-up (Tesla alza il prezzo di Model 3 e Model Y).

Arriviamo così alle ultime parole di Elon Musk, dette alla conferenza Future of Cars del Financial Times: "La domanda sta superando la produzione in modo ridicolo. Probabilmente a breve limiteremo o smetteremo del tutto di prendere ordini per qualsiasi vettura perché i tempi di consegna previsti stanno superando i 12 mesi". I problemi maggiori riguardano la Tesla Model Y base, che a oggi ha consegna stimata a febbraio-marzo 2023, mentre va un pochino meglio con la variante Performance, con consegna stimata a settembre 2022.

In Europa la situazione è analoga, nonostante la nuova Giga Berlin sia ormai in funzione e stia dando i suoi frutti: la Model Y base di colore bianco ha consegna agosto-ottobre 2022, i tempi però cambiano anche solo scegliendo un optional differente. Anche la Performance ha ora consegna ad agosto-ottobre 2022, solo con alcune colorazioni però, scegliendo il rosso micalizzato si salta a gennaio-marzo 2023. Passando alla Model 3, solo la Performance viene consegnata a settembre-novembre 2022, la Standard Range e la Long Range arrivano a gennaio-marzo 2023.