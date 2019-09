McLaren travolte dall'alluvione di Houston, la situazione

La tempesta tropicale Imelda preoccupa gli Stati Uniti da giorni. Non molte ore fa ha fatto il suo ingresso in Texas, penetrando persino a Houston e provocando ingenti danni. In alcune aree le precipitazioni, in pochi giorni, hanno apportato oltre un metro d'acqua.

La conseguenza è stata che tantissime abitazioni e negozi si sono ritrovati totalmente allagati, come accaduto a questa concessionaria McLaren di Houston, la quale ha assistito a tutto il peso dell'alluvione. L'immagine (in alto) che ha fatto il giro del web vede oltre 10 vetture sportive, tra 720S e 570S, disposte nel parcheggio del rivenditore, ignare di quello che stava accadendo. Per fortuna la tempesta in quell'area non è stata così micidiale, infatti tutte le macchine sono salve a quanto pare.

Il breve video postato su Instagram dallo stesso venditore, e visibile in calce, chiarisce la situazione indicando che l'alluvione tutto sommato si è rivelata meno grave di quanto preventivato:"Tutte le nostre auto, le auto dei nostri clienti e della concessionaria sono in salvo e asciutte."

Ricordiamo che la McLaren 720 costa quasi 300.000€ e che quindi in caso di allagamento totale il costo complessivo dell'eventuale distruzione sarebbe stato a sei zeri. E si sarebbe trattato anche di un grosso peccato, trattandosi di una vettura capace di generare 710 cavalli. Neanche la 570S è in realtà così economica, infatti il suo costo si aggira intorno ai 200.000€ e la sua potenza è di 562 cavalli.

Comunque, McLaren nell'ultimo periodo sembra avere parecchi progetti che bollono in pentola. Innanzitutto la casa britannica ci ha tenuto a precisare di non voler produrre SUV, ma al contempo si sono messi all'opera su una McLaren F1, restaurata e resa un'opera d'arte su gomma. Ufficializzata nel mentre la McLaren Speedster, una scheggia senza un reale parabrezza la quale potrebbe approdare sul mercato entro la fine del prossimo anno in soli 399 esemplari.