La Mohs SafariKar è uno dei veicoli più strambi degli anni '70

La vettura che vi presentiamo oggi, protagonista di un'asta di Bring A Trailer, è una delle perle più rare e stravaganti degli anni '70. Prodotta soltanto in tre prototipi, la Mohs SafariKar del 1973 proveniva dalla fantasiosa mente di Bruce Baldwin Mohs, alla ricerca del veicolo perfetto per la caccia grossa in Africa.

Mohs era un imprenditore ma anche inventore, ebbe grandissimo successo con idee come il milkshake istantaneo, i catarifrangenti per i guardrail in autostrada e un rivestimento che evitava la remota possibilità che una TV a tubo catodico esplodesse. Con l'industria automobilistica gli andò meno bene. La SafariKar è basata sulla International Harvester Travelall del 1969, station wagon con caratteristiche fuoristrada nota negli Stati Uniti. A differenza del design semplice ed efficace del veicolo d'origine l'auto di Mohs presenta un rigonfiamento dovuto al rinforzamento alla carrozzeria, inoltre non passano inosservate le portiere scorrevoli e la mastodontica calandra cromata.

Sotto al cofano troviamo il V8 da 6,4 litri dell'Harvester, alimentato da un carburatore Holley; la potenza era definita dal produttore "adeguata". Anche la trasmissione automatica derivava dall'auto donatrice. La SafariKar è dotata di tre sedili nella parte anteriore dell'abitacolo e di un divanetto, accompagnato dall'armadietto per riporre le armi, nel retro. Tra gli optional figurano una radio AM/FM e un sistema di aria condizionata, non funzionante su questo esemplare. Il tachimetro segna soltanto 59,2 miglia, il corrispettivo di 95 chilometri.

I sempre più stringenti requisiti sulle emissioni EPA misero fine prematuramente alla carriera della Mohs SafariKar. Inoltre negli anni '70 molti stati africani - tra cui Kenya, Angola, Mozambico e Tanzania - salvaguardarono la fauna locale bandendo o limitando la caccia grossa.

L'asta si chiuderà il 26 marzo, attualmente l'offerta più alta è di 33.333 dollari, circa 28.000 euro al cambio attuale. Il sito di aste Bring A Trailer è in pieno fermento, ci ha recentemente offerto una rara Ford RS200 Evolution, mentre a gennaio mise in vendita la BMW M1 appartenuta a Paul Walker.