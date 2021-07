Moglie litiga col marito e gli distrugge una Ferrari, una Porsche 918 e altre due auto

Purtroppo la galleria di immagini in fondo alla pagina immortala un bel gruppetto di vetture distrutte mentre erano ferme in un parcheggio, tra le quali troviamo due modelli particolarmente esotici: sono presenti una Ferrari GTC4Lusso, una Porsche 918 Spyder, una BMW Serie 3 e una Mercedes-Benz Classe E.

Il peculiare episodio ha avuto luogo in Cina lo scorso 4 luglio e, in base alle traduzioni fatte da alcuni portali inglesi, scopriamo che il tutto è dovuto ad un aspro litigio tra marito e moglie. La donna sarebbe andata in escandescenza in seguito a un battibecco, per cui avrebbe deciso di colpire il marito dove fa più male: al cuore.

Secondo le ricostruzioni la donna sarebbe salita a bordo di una BMW Serie 3 per andare a colpire direttamente la fiancata della Ferrari, che a sua volta si è schiantata con la rarissima Porsche 918 Spyder, la quale è stata spinta contro il muro per quanto concerne il muso e contro la Mercedes-Benz Classe E per quanto riguarda parte posteriore.

Gli scatti in calce ci permettono di capire che sia la GTC4Lusso la 918 Spyder hanno subito danni non esattamente trascurabili, mentre è praticamente impossibile stimare cosa sia accaduto alla berlina di lusso tedesca, anche se per logica non dovrebbe aver patito più di una lieve ammaccatura alla fiancata.

Ci teniamo a ricordare che la sola Porsche 918 Spyder era commercializzata ad un prezzo compreso fra gli 800.000 e i 900.000 euro, per cui qualunque sia l'entità del danno siamo portati a supporre che il proprietario non sia tanto felice.



A proposito di danni di una certa entità vogliamo menzionare due recenti disastri: il primo riguarda una serie di Toyota Land Cruiser cadute malamente da una bisarca in movimento, mentre il secondo espone un episodio piuttosto grave per via della rarità e dell'iconicità dell'esemplare distrutto: a maggio una Ferrari F40 è stata divorata dalla fiamme su una strada giapponese.