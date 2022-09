Modifiche aerodinamiche "fai-da-te" riducono i consumi dell'auto? Il risultato sorprende

Quando osserviamo o sentiamo parlare di auto da corsa, spesso si approfondisce il comparto aerodinamico, una scienza quasi oscura ma in grado di apportare dei cambiamenti significativi in diversi ambiti. In pista si sente parlare di carico, di downforce e così via, ma a livello stradale, una buona aerodinamica influisce sui consumi dell’auto.

Lo sa bene l’utente proprietario del canale YouTube Think Flight che, dopo averci spiegato a grandi linee come si comporta il flusso dell’aria quando viene solcata da un oggetto, ha deciso di applicare i principi noti all’aeronautica alla sua Subaru Impreza Sport, una compatta dal lato B piuttosto voluminoso, una delle maggiori cause di “drag” aerodinamico, ossia resistenza all’aria che richiede quindi maggiore potenza e di conseguenza porta a consumi più elevati.

Le modifiche sono state fatte tutte a mano, dopo aver recuperato le materie prime necessarie presso un negozio di fai-da-te. Nel video potete vedere i vari step che hanno portato al risultato finale, caratterizzato da carenature sulle ruote e un voluminoso “codone” posteriore che trasforma l’auto delle Pleiadi in una sorta di prototipo da Le Mans a coda lunga.

L’impatto visivo non è certo dei migliori, ma l’impatto sul portafoglio è degno di nota. Sul percorso di prova utilizzato per i rilevamenti l’auto standard ha percorso 35,6 miglia per gallone (1 gallone equivale a 3,8 litri circa), mentre la versione modificata ha toccato un interessante valore di 40,5 miglia per gallone, ovvero un incremento di 5 miglia, equivalenti a 8 km.

Un risultato niente male considerando che ha solo attaccato dei pannelli di schiuma al retrotreno della vettura, ma il progetto non è ancora terminato: il fondo della vettura è completamente scoperto e genera tantissima turbolenza, quindi la prossima mossa prevede di carenare il sottoscocca, così da ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica (a tal proposito, scoprite l’Aura EV, un’auto elettrica inglese che punta tutto sull’aerodinamica).