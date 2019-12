Modifica una Saturn Sky come fosse una Ferrari, per un risultato di dubbio gusto...

Probabilmente la Saturn Sky non ha mai ottenuto il successo che sperava di avere, inoltre è stata sempre all’ombra della Pontiac Solstice, curata maggiormente negli anni da General Motors. Incollarci sopra alcuni loghi Ferrari però non è la strada giusta per recuperare la luce perduta...

Qualcuno ha infatti avuto l’idea (forse malsana...) di modificare una Saturn Sky come fosse una vettura creata a Maranello, tanto da chiamarla “Ferrari Prototype”, peccato però che il risultato sia alquanto imbarazzante. Sono ben 14 i loghi Ferrari piazzati qua e là fuori e dentro la vettura, forse troppi per un’auto interamente ingegnerizzata da General Motors.

Il modello infatti non ha visto Maranello neppure di passaggio, sotto il suo cofano si trova un motore EcoTec da 2.0 litri che, nonostante si presti con piacere al tuning spinto, non può certo competere con i propulsori del cavallino rampante. Inoltre tutto l’impianto di scarico, scintillante, dovrebbe produrre un suono infernale, se solo fosse vero, ma non lo è.

L’abitacolo nasconde poi la vergogna massima, oltre a 5 dei 14 stemmi Ferrari contati prima: un cambio interamente automatico. Volendo acquistarla non troveremmo neppure poi troppa strada sul contachilometri, che segna 51.499 km, il vero problema sarebbe il prezzo chiesto dal proprietario. Una vettura simile solitamente si trova a circa 10.000 dollari sul mercato americano, questo “Prototipo Ferrari” invece viene venduto a 34.900 dollari, proprio in virtù delle sue “migliorie” extra.

Con lo stesso prezzo in pratica riusciremmo a prendere una Corvette C6 Z06 in ottime condizioni, autentica, non semi-farlocca. Poi chiaramente ognuno ha i suoi gusti, quasi certamente là fuori ci sarà qualcuno disposto a comprare un modello simile, non siamo certo qui per giudicare... (Foto: Autotrader)