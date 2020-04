Modifica la Cozy Coupe del figlio e la rende radiocomandata: va a 100Km/h

Un papà ha deciso di rendere la quarantena dei suoi figli molto più piacevole. Armato di attrezzi e pazienza, ha preso la Cozy Coupe dei bambini —una macchina a pedali— e l'ha trasformata in un veicolo radiocomandato in grado di andare piuttosto veloce. Divertimento assicurato... ma per chi, per il padre o per i figli? Probabilmente entrambi.

I video del progetto sono diventati, comprensibilmente, piuttosto virali. Per quest'impresa, Anthony Mattingly (questo il nome del padre) si è ispirato completamente al lavoro di Kevin Talbot, un appassionato di RC. Per passion, Talbot condivide su Youtube molti dei suoi progetti, che spesso hanno proporzioni ancora più ambiziose di questa Tikes Cozy.

Eppure, Talbot diversi mesi fa si è calato nella stessa identica impresa. Nel video dello youtuber si vede il modus operandi (se volete fare un regalo ai vostri figli, lo trovate qua): per prima cosa la Cozy Coupe deve venire disassemblata completamente. Alcune parti vanno sostituite per ridurre il peso. E quindi si installa la componentistica necessaria per rendere l'auto giocattolo radiocomandata.

Il risultato? Un veicolo in grado di toccare i 100Km/h. Non siamo sicuri che sia il gioco più sicuro al mondo, ma sicuramente è in grado di regalare tonnellate di divertimento.

Sappiate comunque che potete risparmiarvi la fatica: sul mercato sono disponibili ormai da anni diverse auto telecomandata a misura di bambino. Ci sono poi ovviamente anche quelle elettriche che vengono guidate dal bambino stesso, in alcuni casi sono perfino ispirate alle auto realmente esistenti, come quelle della BabyCar. No, non vanno a 100Km/h. Non siamo sicuri che questo sia un contro, ad ogni modo.