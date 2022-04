Modern Classics ha messo a punto una Porsche 911 col motore elettrico BMW

Nel sempre più variegato mondo delle restomod, le auto Porsche sono tra le più utilizzate per dare vita a nuovi progetti. Tra i restomodders più famosi c'è Singer Vehicles, che di recente ha ricevuto anche il supporto ufficiale della casa tedesca, ma oggi arriva anche Modern Classics, con una 911 G-series elettrica motorizzata BMW.

Questo produttore si trova a Sofia, Bulgaria, ma prepara e spedisce i propri progetti su tutto il territorio europeo, offrendo anche due anni di garanzia sui propri mezzi. Il progetto pilota dell’azienda è stato sviluppato dunque su una Porsche 911 serie G, ossia i modelli degli anni ’80, con cui Porsche introdusse per la prima volta il turbo all’interno della gamma 911.

L’esemplare messo a punto da Modern Classics è però elettrico, e al posto del powertrain di serie ora accoglie la versione più potente del motore derivato dalla BMW i3 originale, che offre 184 CV alimentati da una batteria da 42 kWh in grado di garantire un’autonomia superiore ai 250 km con una singola carica.

Un valore di potenza ben distante dai numeri che siamo abituati a vedere oggi, ma quanto basta per superare il valore originale delle 911 Carrera degli anni ’70 e per eguagliare ciò che era offerto dalle 911 Carrera 3.0 degli anni ’80. Con la propulsione elettrica BMW, questa 911 può scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, continuando la sua corsa fino alla velocità massima di 160 km/h, limitata elettronicamente.

La sua batteria può essere ricaricata sia in AC che in DC, con una potenza massima di 50 kW che le permette di passare dal 20 all’80% di carica in circa mezzora. Trattandosi di una restomod, questa 911 può contare su ulteriore dotazione moderna che non era presente sul modello originale, come l’ABS, l’ESP, e un sistema d’infotainment preso anch’esso in prestito da BMW.

