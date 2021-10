Un modello unico di Ferrari LaFerrari va all'asta: color vinaccia e prezzo da capogiro

La Ferrari LaFerrari ha il nome meno riuscito della storia, ma se mettiamo da parte questo aspetto rimane un modello degno di essere affiancato ad altri mostri sacri del cavallino, come la F40, la F50 e la Enzo. Ferrari ne ha prodotte soltanto 500, e questo esemplare è un modello unico che andrà all’asta presso RM Sotheby’s il prossimo 6 novembre.

Per essere precisi, Ferrari ha prodotto e venduto 499 modelli, mentre la numero 500 venne battuta all’asta per 7 milioni di euro, poi devoluti per la ricostruzione del centro Italia a seguito del terremoto del 2016. Tra quei modelli c’era anche l’esemplare che vedere in questo articolo, una vettura unica realizzata su misura per un collezionista svizzero, che dopo aver percorso soltanto 1477 km in sua compagnia, ha deciso di venderla, dopo averla custodita gelosamente per tutti questi anni.

Ma cosa rende unica questa LaFerrari? Prima di tutto il colore della carrozzeria, in tinta vinaccia, ossia una sfumatura medio scura di magenta-viola, molto particolare e rara da vedere su una vettura moderna.

Lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e le minigonne sono invece in nero satinato, mentre i cerchioni sono in una tinta grigia più scura rispetto a quelli che si trovano montati sui modelli normali, se possiamo definire normale una vettura che di listino aveva un cartellino superiore a 1,2 milioni di euro. Le sorprese continuano all'interno, con l’abitacolo che sfoggia rivestimenti in pelle Chiodi di Garofano, realizzati anch’essi su misura.

Meccanicamente resta identica agli altri modelli, quindi dotata di un propulsore che deriva direttamente dalla Ferrari FXX, ed è un 6.3 litri V12 con 800 CV a cui si aggiunge la cavalleria extra del KERS derivato dalla Formula 1, per una potenza complessiva di 963 CV e 900 Nm di coppia. Questa potenza le permette una velocità massima di 372 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, numeri che la mettono al pari di altre hypercar come la Koeniggseg Regera (se siete curiosi, ecco cosa si prova a guidare in pista una Koenigsegg Regera).

Come anticipato, l’auto verrà messa in vendita presso la casa d’asta RM Sotheby’s di Londra, con un prezzo di vendita atteso che si attesta tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, ma le cifre potrebbero andare ben oltre: un’altra Ferrari LaFerrari ha raggiunto delle cifre astronomiche in occasione della Monterey Car Week.