Questo modellino della Ferrari 296 GTB costa più di un'auto usata: il dettaglio è pazzesco

Il mondo del modellismo dedicato alle auto è tanto variegato quanto il mondo automobilistico stesso. Gli appassionati possono acquistare modelli già costruiti ma possono anche cimentarsi nella costruzione a mano degli stessi. C’è chi gradisce un modello Lego, e chi invece cerca la massima cura dei dettagli. E poi c’è questa Ferrari 296 GTB.

Questo modello costruito da Amalgam non è soltanto dettagliato, ma si tratta di una riproduzione che è davvero difficile distinguere dalla realtà, se non fosse per le dimensioni. Questa Ferrari 296 GTB è realizzata in scala 1:8 e ognuna di esse ha richiesto 300 ore di lavoro per essere assemblata, partendo dai disegni CAD originali dell’auto. Nella creazione del modello sono usati materiali di altissima qualità e la vernice della carrozzeria ha gli stessi codici della vernice ufficiale del cavallino rampante.

La riproduzione ha ricevuto anche l’approvazione ufficiale del Centro Stile Ferrari per la cura che è stata riposta nel ricreare questa 296 GTB in ogni minimo dettaglio. Basta guardare i dettagli dei gruppi ottici per capire che ci troviamo di fronte ad un modellino dalla qualità elevatissima, per non parlare degli interni, fedelmente riprodotti, con tanto di cuciture in tinta rossa sui sedili.

L’azienda produrrà un’edizione limitata di soli 199 esemplari, ognuno di essi offerto al costo di 12,062 euro, e se l’eventuale cliente fosse già proprietario di una 296 GTB originale, potrebbe richiedere la riproduzione della sua vettura personale grazie ad un programma di realizzazione su misura offerto da Amalgam.

Se invece pensate che la cifra possa essere troppo elevata, sappiate che l’azienda sta sviluppando anche un modellino dalle dimensioni più piccole, in scala 1:12, che verrà ad un prezzo più abbordabile ma comunque elevato: ad esempio, la Ferrari 330 P4 in scala 1:18 di Amalgam costa 1120 euro.

Se amate Ferrari, ma preferite l’esperienza di costruzione, potete rimediare spostando la vostra attenzione sulla Ferrari 488 GTE da 1677 pezzi di Lego Techinic.