Questo modellino della Bugatti Type 59 costa come una Toyota Yaris Cross

Altro capolavoro di Amalgam. Dopo la bellissima riproduzione della Ferrari 296 GTS in scala 1:8, ecco che si palesa ai nostri occhi un altra piccola perla d'artigianato e, aggiungiamo, molto costosa. Si tratta della riproduzione della storica Bugatti Type 59.

Questa auto rappresenta fedelmente la vettura da corsa vintage del 1935 guidata da Jean-Pierre Wimille al Gran Premio del Belgio, questo capolavoro è più un'opera d'arte che una semplice riproduzione automobilistica. Amalgam ha dedicato un'ampia ricerca al fine di garantire una precisione senza pari nella rappresentazione di Wimille e del contesto storico della gara. Utilizzando scansioni digitali del telaio originale, incluso il numero 59122 appartenente a Ralph Lauren, ogni dettaglio, dai componenti tecnici alle finiture esterne, è stato curato con estrema precisione.

Il processo di sviluppo, che ha richiesto circa 5.000 ore per essere completato, riflette l'impegno di Amalgam nella creazione di modelli automobilistici di altissima qualità. Considerando che solo cinque di questi modelli sono in produzione e che tre sono già stati venduti, la loro esclusività è ulteriormente sottolineata. I due modelli rimanenti sono disponibili su ordinazione, offrendo ai potenziali acquirenti la possibilità di scegliere tra una versione fresca di fabbrica o una rappresentazione post-gara, arricchita da dettagli di usura e sporco simulati.

Il prezzo? Beh, come tutte le opere di Amalgam, non è per tutti. Stiamo parlando di 28.020 dollari (esattamente 25.830 euro al cambio attuale). Volgiamo parlare altrimenti della splendida riproduzione della storica Ford GT-40? Anche questa creazione si porta dietro un background storico: si tratta infatti del leggendario esemplare con numero di telaio #1075, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 1969 grazie alla guida magistrale di Jacky Ickx e Jackie Oliver