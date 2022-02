Un nuovo modellino di Batmobile svela dettagli inediti sull'auto del prossimo "The Batman"

“The Batman” è uno dei film più attesi del 2022 e a poco più di due settimane dall’arrivo della pellicola in tutte le sale cinematografiche, un produttore americano di modellini in scala ne ha svelato uno che riproduce la nuova Batmobile, ed offre dettagli inediti sull’auto che vedremo in azione nel prossimo film dell’uomo pipistrello.

Gli appassionati del cavaliere oscuro e delle auto non vedono l’ora di scoprire tutto sulla nuova “Batmuscle” vista in azione nell’ultimo trailer pubblicato da Warner Bros, ma grazie al modellino in scala 1:18 di Jada Toys - apparso nel listino del venditore tedesco CK-modelcars - riusciamo a scorgere qualche nuovo dettaglio.

Che la nuova Batmobile sia un connubio tra passato e presente già lo sapevamo, con un look ispirato alla Dodge Charger del 1969, mossa però da un motore montato sull’asse posteriore e che può contare su una sorta di postbruciatore. Osservando il modellino scopriamo però che il motore V8 dovrebbe avere due turbo dalle dimensioni piuttosto generose celati nella zona dei montati posteriori, inoltre dal motore fuoriescono 6 scarichi, quattro che spuntano dalla parte inferiore del propulsore e due da dietro, diretti verso il cielo.

Inoltre nel filmato di presentazione del modellino vediamo che il cofano è incernierato sulla parte anteriore, come le Dodge Viper per intenderci, e protegge una sorta di congegno tecnologico che probabilmente servirà all’uomo pipistrello in qualche momento del film. L’abitacolo è avvolto da un rollbar tubolare, mentre il cruscotto dell’auto “avvolge” il supereroe con tutti gli strumenti rivolti verso il pilota.

E proprio come avevamo già visto nella Batmobile di “The Batman” della linea Lego Technic, dobbiamo aspettarci un’illuminazione giallo-arancione proveniente dal cofano anteriore, che farà contrasto con le fiamme celesti emesse dagli scarichi posteriori. Non ci resta quindi che attendere l’uscita del film, atteso nelle sale il prossimo 3 marzo, con Robert Pattinson nelle vesti di Batman, affiancato da un cast degno di nota che include Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell.