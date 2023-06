I modelli Tesla invenduti calano a vista d'occhio grazie alle ultime mosse del brand

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un evidente aumento delle vetture invendute a causa dell’inflazione e degli elevati tassi di interesse, in certi casi riportando alla mente il periodo della pandemia. Tesla però ha trovato una soluzione, o meglio, diverse soluzioni che assieme stanno arginando il problema delle auto in inventario.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto continui ribassi sui prezzi di listino di Model 3 e Model Y soprattutto, non solo negli Stati Uniti ma anche negli altri mercati, ma non solo: di recente Tesla ha inaugurato un programma Referral, e inoltre effettua ulteriori scontistiche sulle vetture in giacenza, così da svuotare velocemente i piazzali.

Ed il sistema sembra funzionare: dopo aver registrato un record tra le nuove vetture messe in attesa nel mese di aprile, dopo l’utilizzo delle nuove strategie i dati mostrano già un evidente ribasso per quanto riguarda tutti i modelli, con la Model 3 che resta l’unica più in difficoltà, forse perché il pubblico è meno incline all’acquisto dal momento che la nuova Tesla Model 3 di seconda generazione è alle porte.

In un paio di settimane c’è già stato un calo del 20% sulle auto in attesa riferiti agli Stati Uniti, e guardando i dati risulta che il modello più problematico dell’ultimo periodo era il Model X che aveva raggiunto picchi preoccupanti, ma che adesso è tornato nei ranghi, al di sotto di Model 3 appunto.