Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet richiamati negli USA per un errore

A seguito di un avviso di richiamo per le proprie auto, i proprietari dei modelli Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti dovranno riportare i propri veicoli presso una concessionaria, poiché queste vetture potrebbero avere un'etichetta degli pneumatici non conforme.

Il modello progettato sulla base della Tonale, la Dodge Hornet ora disponibile in Italia, insieme alla sorella italiana ha fatto parlare di sé nelle ultime ore, negli Stati Uniti però.

Entrambi i modelli sono prodotti nell'impianto Stellantis di Pomigliano d'Arco, ma la sede americana dell'azienda ha informato i clienti che alcune unità di questi modelli potrebbero avere nell'etichetta degli pneumatici informazioni errate sulla capacità e sul peso del veicolo.

I veicoli richiamati al concessionario sono pari a 36.093 vetture, inclusi gli Hornet prodotti tra agosto 2022 e febbraio 2024 e i modelli Tonale usciti da Pomigliano tra febbraio 2023 e febbraio 2024.

In cosa consiste il problema? Le etichette in questione dovrebbero contenere i dati corretti di capacità e peso del veicolo, ma i mezzi interessati da questo richiamo sembrano non rispettare queste direttive e potrebbero essere caricati oltre il limite concesso, andando a sovraccaricare l'auto. Ovviamente Stellantis è subito intervenuta a fronte di questo problema, anche perché potenzialmente potrebbe mettere in discussione la sicurezza degli utenti.



Purtroppo non è la prima volta che questi due modelli vengono richiamati: nell'ottobre 2023, 4.660 esemplari sono stati richiamati per la mancanza di un avviso acustico per i pedoni, ovvero non emettevano alcun suono durante le manovre di retromarcia. Bisogna sottolineare però che questo richiamo ha interessato esclusivamente i veicoli con motorizzazione ibrida dei due modelli.

Richiami di questo tipo purtroppo accadono spesso e colpiscono vari modelli, varie case di produzione, la qualità intrinseca delle auto però non è messa in discussione, non a caso Alfa Romeo Tonale è nella Top 10 di auto più vendute in Spagna e registra ottime vendite anche in Italia.

