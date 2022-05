I modelli Audi compatibili con l'Ecobonus 2022: da A1 a Q3

Dopo aver visto le auto Volkswagen compatibili con i nuovi incentivi 2022, rimaniamo all'interno dello stesso gruppo e diamo un'occhiata ai modelli Audi compatibili con l'Ecobonus 2022.

Nonostante i limiti di prezzo imposti dal governo, 35.000 euro più IVA per le elettriche e le Euro 6 al di sotto dei 135 g/km di CO2, oppure 45.000 euro più IVA per le Plug-in Hybrid, sono ben 7 i modelli Audi compatibili con l'Ecobonus 2022, declinati in 37 varianti e motorizzazioni TFSI, TDI, Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e metano.

Grande protagonista dell'iniziativa è la gamma compatta di Audi, che rappresenta per oltre il 70% i modelli compatibili. In particolare la famiglia Audi A3 può accedere all'Ecobonus 2022 in 19 varianti, l'80% del listino. Si possono avere con uno sconto di 2.000 euro (con rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 5) Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan nelle versioni 2.0 (30) TDI 116 CV e 2.0 (35) TDI 150 CV con cambio manuale o S troni. E ancora la 1.0 (30) TFSI 110 CV e 1.5 (35) TFSI 150 CV. Sempre con sconto di 2.000 euro con rottamazione si possono avere verse configurazioni di A1, Q2, Q3 e A4.

Con la Audi A3 Sportback TFSI, l'unica compatta Plug-in Hybrid disponibile in due livelli di potenza (204 e 245 CV), abbiamo uno sconto fino a 4.000 euro con rottamazione (2.000 senza) con tutti gli allestimenti a listino, con entrambe le versioni 40 e 45. Stesso sconto per l'Audi Q3 Plug-in Hybrid.



Purtroppo a causa dei costi non c'è nessuna BEV Audi compatibile, ecco invece le auto elettriche compatibili con i nuovi incentivi 2022.