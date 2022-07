La nuova Model Y texana con batterie 4680 accanto alla 2170 prodotta in California

Nel 2022 Tesla ha aperto due enormi impianti, uno in Germania, vicino Berlino, e uno ad Austin, in Texas. Entrambi hanno iniziato a produrre Model Y ma con una differenza sostanziale: in Europa si stanno usando le "vecchie" celle 2170, in Texas le nuovissime 4680. Vediamo cosa cambia con le nuove Model Y 4680.

Le celle 4680 sono state presentate per la prima volta a fine 2020, durante l'ormai storico Battery Day di Tesla (il piano di Elon Musk al Tesla Battery Day). Si tratta di celle più grandi e dense delle 2170, capaci di stare in pacchi batteria ridisegnati da zero, senza spazi morti. Significa che a parità di ingombro possono contenere più energia delle batterie classiche. Attorno alle nuove Model Y 4680, le prime auto Tesla a ricevere questa nuova tecnologia, c'è dunque estrema curiosità e oggi finalmente siamo in grado di vedere un confronto diretto fra la Model Y Standard Range 4680 costruita in Texas (ufficiale la nuova Tesla Model Y con celle 4680) e due Model Y Long Range 2170 costruite a Fremont, in California.

A prima vista le vetture sembrano identiche, a un controllo più accurato però lo youtuber Gjeebs ha confermato che la qualità costruttiva sembra essere superiore a Fremont, con rifiniture migliori e una superiore qualità della vernice. Di contro la Model Y Made in Texas si presenta con una copertura sul bagagliaio, già presente anche a Berlino ma non a Fremont. Troviamo poi pannelli in Alcantara sulle portiere, rivestimenti magnetici per la console centrale, sedili di qualità superiore, più morbidi di quelli provenienti dalla California.

Andando finalmente su strada, la Model Y 4680 sembra avere delle sospensioni calibrate allo stato dell'arte, l'accelerazione però è inferiore al modello 2170. Arriviamo così alle considerazioni finali: la Model Y 4680 è alquanto soddisfacente, difficilmente però ricalca le promesse di Elon Musk di un'auto il 10% più leggera e il 16% più efficiente. L'EPA ha assegnato un range di 279 miglia (450 km), ben lontano dalle 400 miglia promesse (645 km), inoltre in fase di guida non sembra che la Model Y 4680 sia più leggera di 180 kg rispetto alla 2170; magari su una bilancia la differenza di peso sarebbe evidente, non percepire nulla in fase di guida però rende questa novità alquanto superflua. Chiaramente sono solo opinioni di uno youtuber, aspettiamo anche altri pareri...