Model Y Performance dopo 6 mesi: 'Scattante, maneggevole e confortevole'

Lo youtuber Matt Danadel ha pubblicato un video in cui ha raccontato la sua Tesla Model Y Performance a esattamente sei mesi dal suo acquisto. Il content creator aveva già acquistato una Model Y, ma il modello Long Range, e dopo il cambio d'auto ecco come è andata.

Dopo il video di Two Bit da Vinci in cui sono stati svelati i costi di una Model 3 dopo 100.000 km, tocca ora a Matt Danadel raccontare le proprie sensazioni derivanti dall'utilizzo della nota auto elettrica di Elon Musk. Il creatore digitale ha messo subito in chiaro le cose spiegando che della Performance lo ha sorpreso la velocità e l'agilità, parlando di un'accelerazione “implacabile” e aggiungendo di essere rimasto "sbalordito dalla differenza” rispetto al precedente modello posseduto.

Come dargli torto visto che la Long Range ha un'accelerazione di 4,8 secondi da 0 a 60 miglia orarie, mentre con la Performance il tempo si riduce a soli 3,5 secondi, quindi 1,3 in meno. Matt Danadel ha premiato a pieni voti anche la maneggevolezza della sua Model Y, sottolineando come il baricentro basso dell'auto elettrica dia alla stessa una sensazione di guida sportiva, ma sia al contempo fluida e confortevole grazie a delle ottime sospensioni.

Ma ciò che più lo ha colpito della Tesla è il fatto di essere un mezzo perfetto per la vita di tutti i giorni, avendo una buona autonomia, interni confortevoli e spaziosi e bassi di costi di manutenzione, anche se non ha fornito i dettagli monetari a riguardo. In ogni caso, non sono mancate le critiche: se in generale questi primi sei mesi con la Model Y sono stati positivi, qualche cosa per cui storcere il naso vi è stata, come ad esempio la telecamera posteriore che ha iniziato a dare problemi a un solo mese dall'acquisto e che alla fine è morta del tutto. Ciò si è ovviamente ripercosso su Autopilot e il Cruise Control.

In ogni caso Danadel ha fatto sapere di essersi recato presso un'officina Tesla, appuntamento preso tramite app, e che il problema è stato risolto in maniera gratuita. L'ultima critica mossa dal content creator è stata nei confronti delle gomme: lo youtuber ha acquistato la Model Y Performance con le dimensioni delle ruote differenti fra anteriore e posteriore, di conseguenza è stato impossibile per lui ruotare le gomme nel corso dei sei mesi. In ogni caso ci sembra un giudizio più che positivo quello di Danadel verso la sua Tesla Model Y, auto che potrebbe arrivare in una versione più economica nel giro di un paio d'anni.