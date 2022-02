Le Model Y di Berlino che non possono essere vendute: così Tesla brucia milioni di dollari

Come vi abbiamo raccontato di recente nell'articolo Elon Musk sta per tornare alla Giga Berlin, l'impianto tedesco di Tesla è di fatto pronto a produrre automobili, mancano però alcuni permessi burocratici. L'azienda può produrre solo le prime 2.000 Model Y e centinaia sono state fotografate al di fuori della struttura.

Come potete vedere dalle immagini registrate da un drone, al di fuori della Giga Berlin ci sono già centinaia di Tesla Model Y che l'azienda, però, non potrà vendere. Tutte le auto di questa serie pre-produttiva sono modelli benchmark, che serviranno a Tesla per tarare e ottimizzare la linea produttiva, non potranno però finire nelle mani dei clienti.

Finché non ci saranno tutti i permessi previsti dallo Stato Federale in cui si trova l'impianto, Tesla non potrà consegnare vetture al pubblico. Questi modelli finiranno probabilmente negli show-room Tesla, verranno utilizzati per le prove con i giornalisti e per i crash test. Resta tuttavia l'incognita di quando l'impianto potrà effettivamente partire con la produzione seriale, l'aspetto che più importa a Tesla - visto che questa produzione senza vendita è comunque parecchio costosa.

La società sta investendo centinaia di milioni di dollari per creare queste vetture da cui non ricaverà nulla, inoltre questa "avventura" con le autorità tedesche potrebbe scoraggiare Tesla dall'aprire nuovi impianti nel vecchio continente, dove la burocrazia è effettivamente più stringente rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Speriamo che l'ok del governo locale arrivi quanto prima...