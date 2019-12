La Model Y? 'Arriverà a sorpresa già all'inizio del 2020'

Forse Tesla non farà aspettare poi così tanto prima di vedere finalmente la Model Y, con relativa apertura dei preordini. È vero, la Cybetruck è appena arrivata e Musk aveva promesso che l'azienda si sarebbe focalizzata sulle vendite di questo modello, eppure un'ipotesi che ci arriva da una fonte autorevole suggerisce diversamente.

Per la Model Y, il crossover elettrico di Tesla, si è parlato fino ad adesso di fine 2020 e inizio 2021. Deutsche Bank la pensa diversamente, secondo l'istituto bancario tedesco il crossover arriverà addirittura nella primavera del 2020, e quindi tra davvero pochissimi mesi.

La banca non cita un insider dell'azienda, né ha visionato documenti che a noi comuni mortali non arrivano. Deutsche Bank basa la sua uscita su una teoria. L'istituto avrebbe studiato il rapporto tra le tempistiche degli ordini per componenti e l'effettivo inizio della produzione delle Tesla. Avrebbe, insomma, studiato quanto tempo passa di norma dai primi contatti con i fornitori alla produzione vera e propria.

Deutsche Bank avrebbe quindi valutato le recenti pressioni di Tesla sui fornitori asiatici per accelerare le spedizioni come un segnale che l'inizio della produzione sarebbe imminente. Per Deutsche Bank Tesla avrebbe anticipato il debutto della Model Y di un'intera stagione.

Di recente Elon Musk ha elogiato al Model Y, dicendo che secondo lui il veicolo sarà in grado di superare le vendite di Model 3, Model S e Model X messe assieme.



Nel frattempo la vettura è stata nuovamente avvistata, e in attesa del debutto abbiamo già i primi confronti con il Mach-E di Ford.