Model X accelera da sola e uccide due persone, ma Tesla smentisce

In questo momento Tesla sta affrontando delle pesanti accuse circa una Model X apparentemente letale: l'auto elettrica avrebbe preso velocità in modo del tutto autonomo schiantandosi contro un muro, uccidendo due persone e ferendone altre.

Alcuni mesi fa la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha rivelato un'indagine interna atta a scoprire se questo tipo di accuse, inerenti acceleratori difettosi, fossero veritiere. Ad oggi risulta una petizione la quale cita 127 incidenti del genere, ed un esempio clamoroso è quello che ha visto protagonista Mr. Chen a bordo della sua Model 3: l'uomo ha spiccato un volo ad oltre 100 km/h all'interno di un parcheggio, e anche in questo caso l'accusa è indirizzata verso la vettura californiana, nonostante la sede di Nanjing abbia incolpato l'errore umano.

A quanto pare la compagnia finora ha sempre smentito ogni difetto software del genere, facendo ricadere ogni colpa sugli automobilisti grazie ai dati trasmessi dalle auto. Secondo il brand è un fatto comune che il conducente possa pigiare il pedale sbagliato, e le statistiche inerenti le persone più anziane paiono dargli ragione.

In un caso specifico i colleghi di Electrek hanno potuto metter mano a un registro Tesla verificato da terze parti, e questo supportava l'ipotesi della casa automobilistica circa la confusione tra pedali. A ogni modo, in seguito all'avvio dell'investigazione da parte di NHTSA, Tesla ha rilasciato una dichiarazione la quale ribadisce l'assenza di difetti di sorta relativi al proprio parco auto.

