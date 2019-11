Questa Model S ufficiale con mimetica 'Special Ops' è stupenda

Anche Tesla festeggia il Veterans Day, e lo fa con una Model S specialissima e non a caso, perdonateci la ripetizione, dedicata alle Special Ops americane. Il veicolo è stato realizzato in collaborazione con una vecchia conoscenza del mondo degli appassionati dei veicoli Tesla. L'auto diventa testimonial del Veteran Program di Tesla.

La Tesla Model S "Special Ops" è stata realizzata dall'azienda di Elon Musk in collaborazione con SS Customs. Tesla e SS Customs avevano già lavorato in precedenza ad alcuni modelli speciali, curiosamente sempre dedicati al mondo militare.

La Model S Special Ops si distingue da tutte le altre auto per una mimetica con una predominanza di blu, grigio, nero e bianco. Al progetto ha anche partecipato EVANNEX (di cui forse vi ricordate questo pezzo), a cui si devono tutte le immagini che trovate in apertura e in calce. Evannex è un rivenditore specializzato in componenti e accessori per le auto Tesla.

Come si diceva, Tesla e SS Customs avevano incrociato le loro strade già in passato, realizzando una Model X e un'altra Model S sempre a tema militareggiante — rispettivamente con mimetica argento e verde esercito.

Sulle fiancate della Tesla Model S Special Ops campeggia il logo del Veteran Program di Tesla, oltre che la scritta Made in the USA.

Anche Dodge Ram ha festeggiato con dei veicoli speciali il Veterans Day, dedicati però al pubblico: saranno prodotti 5 modelli speciali del truck 1500 dedicati ai principali reparti delle forze armate USA.