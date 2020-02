La Model S a cui Tesla ha tolto la guida autonoma da remoto? Non è un caso isolato

Arrivano nuove informazioni sul controverso caso di cui avevamo parlato la settimana scorsa: un americano aveva acquistato una Model S usata su cui erano stati installati due pacchetti per la guida autonoma da ben 8mila dollari. Dopo solamente un mese, Tesla aveva rimosso la guida autonoma da remoto, sostenendo che non era stata pagata dal nuovo proprietario.

Inutile dire le implicazioni di questo episodio, con un mercato automotive che vede ufficialmente il debutto di una nuova categoria di optional, non più legati direttamente al veicolo, ma all'acquirente, con la conseguenza che ogni volta che l'auto passa di mano, questi dovranno essere riacquistati a pieno prezzo.

Una novità assoluta, con risvolti decisamente controversi. Ma è anche sicuramente una novità a cui, in assenza di nuove regole, dovremo imparare ad abituarci: le auto di nuova generazione stanno aprendo le porte ad una nuova gamma di optional digitali, oltre che a politiche di monetizzazione da parte dei produttori inedite e, talvolta, decisamente rapaci. Vi ricordate di quando BMW voleva far pagare ai suoi clienti centinaia di euro per usare Apple CarPlay (salvo poi cambiare idea)?

Il rivenditore da cui era stata acquistata la Model S protagonista dell'episodio ha contattato Jalopnik, aggiungendo una nuova importante informazione. Secondo United Traders non si tratterebbe di un episodio isolato. L'azienda ha spiegato che è successa una cosa simile anche ad un'altra Tesla venduta nei mesi scorsi. United Traders aveva infatti in catalogo una Model X P90D con installato il pacchetto "ludicrous speed". Secondo il rivenditore questo pacchetto sarebbe stato disabilitato da remoto a 60 giorni dalla vendita della Model X. La giustificazione di Tesla? Sempre la stessa: il nuovo proprietario non l'ha acquistato, se lo vuole, deve pagarlo a prezzo pieno di nuovo.