La Model S contro la Porsche Taycan in un video di Top Gear: Tesla ha perso lo scettro?

Presentata ufficialmente da poco, la nuova Porsche Taycan sta uscendo dal guscio solo in queste settimane, mostrando cuore e artigli. La nuova sportiva elettrica tedesca è finita anche fra le mani di Top Gear, che l'ha messa faccia a faccia con una Model S Performance di ultima fattura.

Nella pratica, è il video che tutti aspettavamo da tempo, un confronto diretto fra le berline elettriche più veloci e desiderate del mercato - con la Porsche Taycan che risulta ancora difficile da reperire, con ordini sold out per tutto il 2020. Al di là del successo commerciale dei due modelli, quale dei due si comporta meglio in pista?

Sulla carta le prestazioni delle due vetture sono alquanto comparabili, le differenze sono soprattutto nel prezzo (con la Porsche che costa molto più della Model S) e nell'autonomia, la Taycan infatti offre circa 100 km di range in meno. Certo la differenza è fatta poi dai materiali, dalle rifiniture, dalla filosofia alla base della loro creazione. Ora però è arrivato il momento di vedere questi due mostri elettrici in azione: il lungo video di Top Gear dura ben oltre i 14 minuti, mettetevi dunque comodi perché c'è da divertirsi.

In termini di accelerazione, le vetture sono davvero quasi alla pari, con un'accelerazione impressionante di circa 1,2G, anche se nel test la Taycan l'ha spuntata davvero per un soffio: 10,69 contro 11,08 sui 400 metri, il quarto di miglio dunque ha una nuova campionessa. La tedesca vince anche sullo 0-60 mph e sullo 0-100 mph, anche se siamo davvero su medesimi livelli, al top della categoria. Non solo drag race però, nel video le due vetture vengono davvero comparate a 360 gradi, vi lasciamo dunque alla visione senza anticipare più nulla.