Ecco la Model B disegnata da Pininfarina: futuristica fuori, minimale dentro

Mentre a Parigi il Salone dell'Auto 2022 entra sempre più nel vivo, a Taiwan è tempo della terza edizione del Hon Hai Tech Day, al quale Foxconn ha tolto i veli alla nuova Model B, crossover elettrico disegnato da Pininfarina.

Dell'auto abbiamo già parlato a inizio ottobre (ufficiale la Model B della Foxconn), ora però Foxconn ha tolto tutti i veli attorno al modello, mostrando in dettaglio interni ed esterni. Questa nuova Model B si presenta come una sorta di hatchback più muscolosa del solito, dall'aspetto futuristico e le linee piene di carattere - soprattutto all'anteriore. Foxconn ha optato per specchietti digitali e maniglie a scomparsa per aumentare l'aerodinamica, aspetto chiave per un'elettrica. Esteticamente abbiamo anche un suggestivo tetto in vetro che crea un'eccellente atmosfera all'interno dell'abitacolo. Si fanno notare anche i fari anteriori e posteriori a LED, con questi ultimi capaci anche di visualizzare immagini e info aggiuntive.

All'interno è impossibile non riconoscere come Foxconn abbia in qualche modo preso ispirazione dalle plance Tesla, super minimali con un grande schermo centrale. La Model B ha in più un mini quadro strumenti digitale al di là dello sterzo e due display ai lati che funzionano da specchietti virtuali. Il volante sembra essere pieno di comandi touch, mentre il tunnel centrale è super pulito e minimale.

Young Liu, Chairman and CEO di Hon Hai Technology Group, ha dichiarato: "Foxconn collabora con l'italiana Pininfarina. Il design della Model B di quest'anno e della Model E dell'anno scorso è frutto del loro meraviglioso estro creativo. Si tratta della stessa leggendaria casa di design che ha creato alcune delle più famose e iconiche auto italiane".



All’evento era presente anche l’AD di Pininfarina, Silvio Angori (in foto si mostra accanto alla Model B), che ha dichiarato: "Valori e visione condivisi sono alla base della nostra partnership con Foxtron. Su questo terreno è nata la Model B, la nostra concezione comune della mobilità elettrica e della User Experience. Con Foxtron ci impegniamo a progettare veicoli elettrici unici per un mondo sostenibile".



Sempre a proposito dello studio di design italiano: Pininfarina al Salone di Parigi con le auto VinFast e NAMX.