Model 3 e Model Y sono le Tesla più vendute, ma quale scegliere tra le due auto EV?

Il futuro dell’auto è elettrico, e se siete in procinto di sostituire la vostra auto per un mezzo EV, di certo vi sarete imbattuti nei due modelli Tesla più venduti, ossia la Model 3 e la Model Y. Le due auto non sono poi così diverse, e questo rende ancor più difficile la scelta. Cerchiamo quindi di fare chiarezza per aiutarvi nella decisione.

Il video che vedete in alto entra nei dettagli più tecnici tra le due vetture, ma in questo articolo ci limitiamo a darvi le nozioni basilari, quelle che possono fare la differenza nella scelta di un veicolo piuttosto di un altro.

Il primo elemento da tenere in conto è ovviamente il prezzo, che è simile, ma chiaramente a vantaggio della Model 3, che per di più si declina in un ventaglio di opzioni più ampio rispetto alla Model Y. Quest’ultima infatti parte da 60.990 euro nella versione Long Range e arriva a 68.990 euro scegliendo la Performance, mentre la Model 3 ha anche la versione Standard Range Plus a trazione posteriore che parte da 48.990 euro. E se siete persone che amano le prestazioni, la Model 3 Performance, top della gamma Tesla, costa 60.990 euro, praticamente come la versione “base” della Y.

Inoltre la Model 3 offre una maggior autonomia a parità di allestimento, grazie alla sua efficienza da prima della classe – come dimostrato in questo test tra le 10 auto elettriche più efficaci – e un peso inferiore rispetto alla Model Y, che dal canto suo offre però più spazio a bordo e la possibilità di aggiungere anche la terza fila di sedili, anche se un po' risicati per due adulti.

Procedendo con l’analisi delle due “sorelle”, bisogna considerare i costi di mantenimento delle due auto nell’arco dell’anno. Anche in questo ambito la Model 3 risulta migliora proprio a grazie alla sua efficienza, che paga sul lungo termine dal momento che cammina più a lungo con consumi inferiori, per di più con una velocità di ricarica della batteria che risulta più rapida rispetto alla Model Y.

Tirando le somme appare abbastanza chiaro come l’ago della bilancia penda verso la Model 3 in quasi tutte le situazioni, ma se la vostra priorità è la capacità di carico e lo spazio a bordo, allora la Model Y andrebbe presa seriamente in considerazione.