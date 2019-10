La modalità sentinella di Tesla colpisce ancora: il nuovo video è da brividi

La modalità sentinella delle Tesla continua a stupire e divertirci. Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato vari video registrati dalle fotocamere delle vetture elettriche, e quello di oggi si inserisce proprio in questa categoria. Il video che proponiamo in apertura mostra una Mercedes Benz Classe E completamente fuori controllo.

Come si può vedere, la W210 con a bordo diverse persone è in preda ad una guida spericolata, al punto che colpisce quasi la vettura elettrica di Tesla. Tutte le manovre, comprese le sterzate degne di un film di Hollywood, sono state registrate dalle varie telecamere dell'EV, che riprende anche il momento in cui la Mercedes viene "parcheggiata".

La manovra da brividi però è quella che vede la la Classe E immettersi sul rettilineo a tutta velocità: solo un cambio improvviso di traiettoria le impedisce di colpire la macchina parcheggiata. In un frame si vede addirittura un gatto scappare, evidentemente spaventato da quanto sta accadendo sulla strada.

Più in avanti si vede il guidatore scendere dalla vettura, davanti agli occhi sbalorditi di uno degli abitanti del quartiere che non può fare altro che guardare a bocca aperta quanto sta succedendo davanti alla sua abitazione. Qualche attimo prima, il guidatore aveva continuato a guidare mentre i passeggeri stavano scendendo dall'auto.

In passato la modalità sentinella della Model 3 aveva registrato un motociclista mentre rompeva volontariamente lo specchietto ed una donna rigare con la chiave la vettura.