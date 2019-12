Modalità Sentinella registra un furto ma non ha spazio per salvare: come recuperare?

La storia di oggi è molto interessante perché potrebbe risolvere un problema comune a molti Tesla Owner: come recuperare un video della Modalità Sentinella quando la chiavetta USB è accidentalmente piena.

Siamo in California, a San Jose, e Chris Felton - proprietario di una Tesla Model S P100D - si è ritrovato un vetro completamente spaccato dai ladri, che in ogni caso non hanno trovato nulla di valore. Come sappiamo le Tesla hanno oggi la Modalità Sentinella, che sfrutta le 8 telecamere a bordo per registrare ciò che accade attorno quando l’auto è normalmente parcheggiata.

I video vengono di norma salvati su una chiavetta USB o su un disco, Felton però si è ritrovato la memoria piena di vecchi filmati, non è dunque stato capace di ritrovare il momento del tentato furto. A quanto sembra Tesla non svuota in automatico i vecchi file del Sentry Mode, anche se potrebbe implementarlo in futuro, nel frattempo però come si recuperano i nuovi video di Felton?

Questo è possibile grazie alla funzione di Data Sharing, una condivisione dei dati che ogni utente può attivare con Tesla. In questo caso la compagnia riceve e conserva tutto il materiale per 72 ore, anche se questo non viene salvato su chiavetta o hard disk. Certo l’operazione di recupero si sta rivelando tutt’altro che semplice, Felton non è ancora riuscito a ottenere nulla tramite la normale assistenza ma in caso vi terremo aggiornati. L’uomo vorrebbe chiaramente individuare i responsabili del tentato furto, che comunque gli devono i soldi della riparazione e qualche giorno senza auto...