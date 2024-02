La Modalità Sentinella divora troppa batteria? Un aggiornamento Tesla ridurrà i consumi

Nella primavera del 2022 abbiamo provato a fondo la Modalità Sentinella a bordo di una Tesla Model 3. Nonostante qualche fisiologico difetto, la funzione è ottima e ogni auto contemporanea dovrebbe averla. Tuttavia aveva un grave difetto, per così dire: consumava troppa energia. Ora Tesla vuole risolvere il problema.

La Modalità Sentinella consumava parecchia energia nel 2022 e la consuma ancora oggi. Anche se la società di Elon Musk non ha mai rilasciato dati ufficiali in merito, il consumo della funzione si attesta attorno al 15% della batteria ogni 24 ore di funzionamento. Significa che se lasciamo la nostra Tesla parcheggiata in aeroporto con l’80% di batteria e la riprendiamo dopo tre giorni pieni, per fare un esempio, al nostro ritorno la ritroviamo al 35%. Con la Modalità Sentinella disattivata la vettura, ovviamente, consuma poco o nulla; certo il rischio di rimanere a piedi non c’è, perché raggiunto il 20% di SoC la modalità si disattiva, capite bene però che abbiamo un problema di consumo non da poco.

Tesla è perfettamente a conoscenza del problema e un suo ingegnere, Drew Baglino, ha confermato su X che l’azienda è al lavoro per far consumare alla Modalità Sentinella meno energia. L’aggiornamento software in grado di sistemare il famoso “Vampire Drain” della modalità dovrebbe arrivare già nel secondo trimestre di quest’anno, ovvero fra aprile e giugno. Stando alle parole del SVP of powertrain and energy engineering, i consumi saranno ridotti del 40%, il che è davvero un’eccellente notizia.

Per chi ancora non lo sapesse, la Modalità Sentinella di Tesla permette alle telecamere perimetrali della vettura di registrare filmati nel caso in cui qualcuno si avvicini all’auto, può dunque essere utilissima in caso di atti vandalici, furti e quant’altro (un uomo ha rigato una Tesla ma è stato beccato dalla Modalità Sentinella: è stato arrestato sul posto).