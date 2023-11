Mobilize Duo visto dal vivo a EICMA 2023: Renault sfida Ami e Topolino

Grazie alla mobilità elettrica, il mondo sta riscoprendo la versatilità dei quadricicli, ora con sempre più modelli a zero emissioni disponibili sul mercato. Citroen Ami ha fatto da apripista assieme allo XEV YOYO, di recente è poi arrivata la Fiat Topolino, il Gruppo Renault però risponderà con Mobilize Duo.

Del piccolo quadriciclo elettrico abbiamo parlato a fine 2022 nell’articolo Mobilize Duo di Renault sfida Citroen Ami, ora però siamo riusciti finalmente a vederlo dal vivo a EICMA 2023. Il marchio del Gruppo Renault, focalizzato soprattutto su servizi in condivisione, potrebbe presto mettere in vendita il modello in due varianti. La prima con velocità limitata a 45 km/h, adatto anche a giovanissimi con patente AM, la seconda con velocità fino a 80 km/h.

Certo ci vorrà ancora del tempo, la variante vista a EICMA 2023 è ancora sotto forma di prototipo, non è la versione finale “di serie”. Dobbiamo però ammettere che il design di questo quadriciclo è davvero accattivante: le portiere sono “ad ali di gabbiano”, si aprono in verticale anche per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti. All’interno non abbiamo due posti a sedere in maniera tradizionale, uno accanto all’altro, bensì uno di fronte all’altro, in stile Renault Twizy.

L’idea della seduta centrale non è affatto male e permette di avere un controllo maggiore della guida. Inoltre esisterà una variante cargo chiamata Bento che al posto del secondo sedile avrà un comodo baule.

Come detto poc’anzi, non siamo ancora di fronte alla versione di serie, è dunque presto per parlare di prezzi, questo veicolo però potrebbe dare serio filo da torcere a Citroen Ami e Fiat Topolino.