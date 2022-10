Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico di Renault che sfida Citroën Ami

La nuova Citroën Ami, il piccolo quadriciclo elettrico del brand francese, si è indubbiamente rivelato un enorme successo commerciale. Non sarà però il solo "best buy" del mercato: vi presentiamo infatti il nuovo Mobilize Duo, quadriciclo elettrico del Gruppo Renault (). Renault cambia la mobilità del futuro con Mobilize

Rispetto a Citroën Ami (arriva la nuova Citroën Ami Tonic 2022) balza subito davanti agli occhi una sostanziale novità: Mobilize Duo sarà venduto in due versioni differenti. La prima si potrà guidare dai 14 anni in su e toccherà massimo i 45 km/h, la seconda invece richiederà la patente B e potrà toccare gli 80 km/h, mentre sappiamo che Ami offre solo una versione da 45 km/h. Mobilize promette una "bella ripresa" grazie alla coppia immediatamente disponibile su entrambe le versioni, dunque non vediamo assolutamente l'ora di provarle. Mobilize Duo avrà inoltre un'ottima autonomia, si parla infatti di 140 km per l'uso urbano ed extraurbano (con riserva di omologazione WMTC).

Mobilize Duo è lungo appena 2,43 metri, largo 1,30 e alto 1,46, dimensioni che gli permettono di sgusciare agilmente in un contesto urbano. Inoltre si può parcheggiare facilmente: è infatti possibile parcheggiare tre Mobilize Duo perpendicolarmente in un solo posto auto standard. I suoi paraurti "avvolgenti" promettono anche una buona protezione contro i piccoli urti quotidiani.

Duo è dotato di due porte laterali in vetro che si aprono a gabbiano (verticalmente), permettendo agli utenti di uscire sempre dal lato giusto della strada, oppure di parcheggiare fra due veicoli. Questa architettura è più sicura anche per i pedoni e i ciclisti, che non rischiano di trovarsi uno sportello aperto all'improvviso. Duo ospita due posti in tandem, del resto è come se parlassimo di una Renault Twizy sotto steroidi, riveduto e migliorato sotto ogni aspetto. Il sedile del conducente inoltre è scorrevole su 20 cm, così che l'accesso al sedile posteriore sia facilitato. Su entrambi i lati del sedile anteriore sono inoltre previsti due grandi vani portaoggetti, capaci di trasportare fino a due trolley da cabina.

Mobilize Duo si può inoltre scegliere con presa di ricarica standard, perfetta per la ricarica domestica, oppure con cavo di Tipo 2, ideale se avete intenzione di caricarla alle colonnine pubbliche, magari perché non avete un box. Infine Mobilize ha pensato anche a una versione cargo chiamata Bento, adatta a chi vuole utilizzare il veicolo per le consegne "dell'ultimo miglio".