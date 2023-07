Mobilità elettrica, via libera di Bruxelles alle colonnine ogni 60 km

Dopo l'approvazione iniziale del pacchetto che prevedeva l'installazione di colonnine di ricarica ogni 60 km in Europa, è arrivato finalmente il via libera definitivo per l'adeguamento infrastrutturale del Vecchio Continente, che si prepara ad accogliere la rivoluzione dei carburanti alternativi.

In particolare, come spiega ANSA, l'approvazione delle nuove norme è arrivata durante il Consiglio UE Agricoltura. Vale la pena notare che la posizione dell'Italia è stata quella dell'astensione insieme alla Lettonia, mentre Polonia e Romania hanno confermato la loro contrarietà.

La misura porterà all'adeguamento dei corridoi europei della rete TEN-T, con la distribuzione di stazioni di ricarica ogni 60 km e con potenza minima di 350 kW per LGV. Quanto alla rete stradale più capillare, invece, si parla di un intervallo di 100 km tra una stazione e l'altra.

Questo per quanto riguarda l'elettrico, che guarda al 2030 come termine ultimo per questo massiccio adeguamento, mentre il pacchetto sarà operativo già ad agosto e chiederà il rispetto delle norme già da gennaio 2025. Difficile predire quanto questo influirà sul fabbisogno energetico, ma un'IA ha provato a immaginare l'impatto degli EV sull'intera rete elettrica.

Quanto agli altri carburanti alternativi, l'idrogeno per tutti i veicoli dovrà essere servito in stazioni che distano non più di 200 km l'una dall'altra nella rete Ten-T. In questo caso, però, il 2030 sarà l'anno d'inizio dell'adeguamento.