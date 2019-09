Un mix tra Mad Max e le Wacky Races è avvenuto nel deserto del Nevada

Per molti potrebbe essere un sogno che si avvera quello che vi stiamo per proporre. Si tratta dell'incarnazione reale dell'immaginario punk desertico di Mad Max fuso con l'estro estetico rappresentato dalle folli automobili delle Wacky Races. E' accaduto davvero, negli Stati Uniti.

Più precisamente si tratta di una cittadina del nord del Nevada la quale, coi suoi 80.000 abitanti uniti però all'estensione geografica spropositata, permette eventi di questo tipo. Di che tipo, chiedereste voi? Beh per chiarirsi le idee è meglio che deste un'occhiata alla galleria in calce.

Si tratta di una raccolta di immagini che ritraggono i migliori Mutant Veichles dell'evento Burning Man nell'edizione 2019, localizzata nella distesa del Black Rock Desert, in Nevada. Tutti i proprietari dei Mutant Veichles condividono le proprie eccentriche creazioni con i "Burners", i quali ottengono "passaggi gratis" come e quando vogliono, se lo spazio lo permette.

Come ogni anno è stato un trionfo di veicoli balzani, rappresentati da un enorme riccio metallico, da un grosso drago sputa-fuoco su quattro ruote, da un ecologico furgone in bambù, da una bomba atomica semovente ornata di origami (!) o da un gigantesco squalo d'acciaio cavalcabile. E sappiate che potremmo continuare così per molto tempo.

Vi consigliamo quindi di guardare coi vostri occhi, perché in questo caso le parole non possono descrivere cotanta spettacolarità la quale, nel caso di questa Roulotte di lusso, assume forme e intenti completamente diversi.