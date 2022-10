La Miura Roadster arriva al MUDETEC Lamborghini: è l'unico esemplare esistente

Se non siete ancora mai stati al MUDETEC, il Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese situato proprio accanto alla linea di produzione della Huracàn che abbiamo visitato, è forse arrivato il momento adatto: è appena arrivata la Lamborghini Miura Roadster.

Si tratta di un esemplare unico prodotto nel 1968, la vettura che ha ispirato la configurazione dell’ultima Aventador Ultimae appena uscita di produzione. Abbiamo visto le due auto in un servizio fotografico mozzafiato realizzato proprio da Lamborghini all’interno del bacino estrattivo di Colonnata di Carrara (MS), ora però la Miura è approdata al MUDETEC dove resterà esposta fino al 30 novembre.

Presentata allo stand della Carrozzeria Bertone al Salone dell’automobile di Brussels del 1968, la Miura Roadster è considerata una delle più belle show car mai realizzate. Noi stessi abbiamo messo la Lamborghini Miura al primo posto delle tre Lamborghini più belle di sempre, questa Roadster però sposta l'asticella ancora più in alto.

L'auto è priva dei vetri laterali e non prevede un sistema di chiusura del tetto, motivo per cui le linee sono assolutamente pure. Rispetto a una Miura Berlinetta il cofano posteriore è stato completamente rivisto per lasciare il motore a vista, all'interno dell'abitacolo invece abbiamo un posizionamento diverso dei pulsanti dei comandi secondari, solitamente montati sul tetto. Dopo l'esposizione a Ginevra nel 1968, l'auto è stata venduta alla ILZRO, International Lead and Zinc Research Association, che l'ha pesantemente modificata e ridipinta di un colore verde oliva scuro. Fra il 2007 e il 2008 però è stata completamente restaurata e riportata a originario splendore.