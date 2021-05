Mitsubishi torna alle competizioni: risorge Ralliart

Ralliart tornerà dopo 11 anni di assenza. L'uso del marchio sportivo di Mitsubishi è parte di un piano che punta a far risplendere l'immagine del brand giapponese. L'annuncio è arrivato durante l'incontro annuale con gli azionisti.

L'obiettivo è quello di realizzare la "Mitsubishi Motors-ness", concetto che si può tradurre come "Mitsubishità". Insomma, le Mitsubishi dovranno comunicare determinati valori che probabilmente si sono affievoliti durante l'ultimo decennio.

“Abbiamo deciso di rilanciare il marchio Ralliart per i clienti del brand Mitsubishi Motors che desiderano ancora più Mitsubishità”, ha dichiarato il CEO Takao Kato, aggiungendo “per i clienti desiderano sperimentare la nostra Mitsubishità lanceremo optional su misura per la nostra gamma di modelli, oltre a partecipare ad eventi sportivi in tutto il mondo”.

Partiamo dagli accessori, durante la presentazione è stato mostrato un pick-up Mitsubishi L200 con parti Ralliart. Non è ancora chiaro se il brand verrà usato per modelli prestazionali, come ad esempio succede oggi con Fiat ed Abarth, o soltanto su di una serie di optional per la gamma attuale.

Ralliart è stata fondata nel 1984, la sua attività si è focalizzata nella preparazione di veicoli da competizione su sterrato, in primis nel WRC (Campionato Mondiale Rally) e nel Rally Dakar. Il palmarès è invidiabile, con quattro campionati del mondo piloti WRC, tutti conquistati da Tommi Mäkinen (a cui è stato dedicato un noto modello di Lancer), e ben dodici vittorie alla Dakar.

Non sono stati ancora annunciati i modelli che si fregeranno del marchio Ralliart e non sappiamo in quali competizioni Mitsubishi sarà presente nei prossimi anni. La casa di Tokyo è inoltre in una delicata situazione nel mercato europeo, dopo aver dichiarato la sua uscita ha trovato forza nel gruppo di cui fa parte: le future Mitsubishi saranno strettamente derivate dai modelli Renault. (nella copertina Mitsubishi Lancer WRC05)