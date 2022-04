Mitsubishi sospende produzione e vendita veicoli in Russia a tempo indeterminato

Sempre più aziende del settore automotive stanno abbandonando il mercato russo: dopo il sorprendente distacco di Renault dal paese, dove peraltro risultava essere uno dei brand più apprezzati assieme a Lada, ora è Mitsubishi ad arrestare produzione e vendita di nuovi veicoli sul territorio del Cremlino.

Il conflitto tra Ucraina e Russia ha portato a una netta separazione di moltissimi produttori internazionali dal governo di Putin, tra le sanzioni applicate dall’Occidente e la singola volontà delle case automobilistiche stesse. L’ultimo di questi casi, come ripreso da Automotive News Europe, riguarda proprio Mitsubishi e il suo impianto situato a Kaluga gestito in co-proprietà con Stellantis.

Mitsubishi ha anche sospeso le esportazioni di veicoli e le attività di fornitura di parti, citando le difficoltà logistiche come il motivo principale per fermare le operazioni in Russia. Mitsubishi Motors non ha esposto ulteriori ragioni per la chiusura temporanea dell'impianto, definendola tuttavia “a tempo indeterminato” e chiarendo che dipende dalla crisi della carenza di chip e di componenti fondamentali importati proprio da impianti situati in Ucraina ora inattivi o completamente distrutti.

Allo stesso modo, anche alcuni brand italiani hanno deciso tempo addietro di abbandonare il mercato russo e sostenere apertamente il governo e la popolazione in Ucraina: è il caso del blocco posto da Ferrari e Lamborghini.