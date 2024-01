Mitsubishi pensa ad un SUV super equipaggiato per la fine del mondo

Se, così da un giorno all'altro, ci trovassimo di fronte ad uno scenario alla Mad Max, Mitsubishi ha la soluzione per voi. Uno mostro delle strada, straordinariamente preparato per affrontare tutte le intemperie del caso. Un semplice L200 carrozzato.

E' successo al Motor Show di Tokyo, dove il marchio giapponese ha svelato una serie di prototipi unici, ognuno dotato di componenti robusti e adattati per affrontare terreni estremamente impegnativi. Questi veicoli straordinari sono la risposta concreta a un motto che ha permeato l'evento: "Andiamo all'avventura", una dichiarazione audace di determinazione e spirito esplorativo.

Il fulcro dell'attenzione è stato proprio questo modello Mitsubishi L200 2024, presentato in uno spettacolare colore metallizzato arancione Yamabuki. Tuttavia, la vera sorpresa è stata il prototipo basato su questo modello, chiamato "Snow Shredder Concept", concepito proprio per gli appassionati di snowboard (ricordiamo che Mitsubishi ha detto definitivamente addio allo storico Pajero).

Questo veicolo è stato equipaggiato con una serie di accessori, tra cui copertura del bagagliaio, rivestimenti battitacco, protezioni dei parafanghi e del sottoscocca, paraurti specifici e un sistema di guado avanzato. Non solo, presenta anche scomparti laterali, portapacchi e box da tetto per agevolare il trasporto di tutto l'equipaggiamento necessario.

Inoltre, Mitsubishi ha presentato all'evento anche versioni personalizzate dell'Outlander, della Delica D.5 e della Delica mini. Queste vetture si distinguono per traversine montate sul tetto, accenti neri, ruote a più razze con pneumatici larghi e una grafica accattivante sul cofano. La Delica D.5 e la Delica mini sono particolarmente straordinarie con (allestite per l'occasione) un pacchetto Chamonix Snow Gear, ispirato alle rinomate stazioni sciistiche francesi, comprendente ruote e pneumatici robusti, protezioni per paraurti, calotte degli specchietti verdi, portapacchi e luci ausiliarie

Mitsubishi ha svelato anche la versione Ralliart della L200, posizionandola come una valida alternativa al Ford Ranger Raptor, soprattutto nei mercati come gli Stati Uniti. Nonostante le modifiche estetiche piuttosto che meccaniche, la livrea distintiva Ralliart, il boccaglio, i passaruota da rally e i pneumatici fuoristrada conferiscono a questa variante un aspetto deciso e sportivo.

Seppur non ne sappiamo ancora molto, Mitsubishi ha in mente anche un mini van elettrico, che uscirà, forse, nel 2025. Per ora la casa giapponese ha solo mostrato un suggestivo teaser.